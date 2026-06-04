Noch laufen die Umbauarbeiten, aber in Feldkirchen naht die Neueröffnung von Mercedes-Händler Moser, der durch die Erweiterung des Autohauses in Mittelkärnten investiert. Im Juli wird dort der eigens errichtete Auslieferungsschauraum eingeweiht. Eine Besonderheit: Moser hat spezialisierte AMG-Vertriebsmitarbeiter, für die es einen eigenen Bereich gibt für Neufahrzeuge sowie die Möglichkeit einer Testfahrt.

Zur Einordnung, welches Kundensegment sich angesprochen fühlen könnte: Der aktuell „schwächste“ Mercedes-AMG bringt „nur“ 306 PS mit und beschleunigt in unter 5 Sekunden auf 100 Sachen. Es bleibt also auch am unteren Ende der Motorisierung sportlich, auch bei der „Junge Sterne“-Auswahl, für die man erstmalig Partner ist.

Mehr Mitarbeiter

Zu den Neuerungen gehört auch das neue AMG Performance-Center. Gleichzeitig entstehen durch die Erweiterung neue Arbeitsplätze. „Wir setzen beim Um- und Ausbau auf regionale Kärntner Firmen und investieren in die Zukunft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, betont Geschäftsführer Stefan Moser. Kürzlich wurde mit dem Werkstatt-Team gefeiert, dass aufgrund hoher Kundenzufriedenheit die Auszeichnung „Truck Service Champion“ erhielt.

Das Feldkrichener Familienunternehmen begann als Händler für Mercedes-Transporter, bevor man auch Vertragshändler für Pkw wurde. Seit 2018 hat man auch einen Standort in Villach. Aktuell werden 150 Mitarbeiter beschäftigt.