Lange ist es her, da stellte der GAK sogar zwei Spieler, die ihre Länder auf der größten Fußball-Bühne vertraten. Aleš Čeh führte bei der WM 2002 die slowenische Nationalmannschaft in allen drei Gruppenspielen als Kapitän aufs Feld, der nigerianische Goalgetter Benedict Akwuegbu stand immerhin im finalen Gruppenspiel gegen England über 90 Minuten auf dem Feld. Seither ist viel Zeit vergangen, der GAK erlebte Höhen und noch mehr Tiefen und wurde „Meister aller Klassen“. Heute sind nicht nur die Athletiker zurück in der Bundesliga, sondern einer der ihren auch wieder bei einer Weltmeisterschaft. Jacob Italiano ist der Sprung in den australischen WM-Kader gelungen – und das, nachdem er erst im Oktober sein Debüt für die „Socceroos“ gefeiert hat.

In das allseits beliebte WM-Stickeralbum von Panini hat es der 24-Jährige aber nicht geschafft. „Ich habe das Album im Supermarkt gesehen und geschaut, ob ich drin bin“, sagt Italiano lachend. „Vielleicht muss ich jetzt meinen eigenen Sticker drucken lassen.“ Der in Perth geborene Außenspieler kommt also zu WM-Ehren, ohne ein Qualifikationsspiel bestritten zu haben. Komisch fühle sich das nicht an, „aber ich habe schon das Gefühl, mich nochmal mehr beweisen zu müssen“, sagt Italiano. Bei den Rotjacken hat er das seit seinem Wechsel nach Graz im Sommer 2024 getan, weshalb er im Herbst mit seiner erstmaligen Einberufung ins australische Nationalteam belohnt wurde.

Doch auf seine ersten beiden Länderspiele gegen Kanada und die USA folgte der Schock: Ende Oktober zog sich Italiano im Training eine Muskelverletzung in der Wade zu. „Du denkst, du bist am Gipfel der Welt – und plötzlich kannst du nicht mehr Fußball spielen“, blickt Italiano auf diese schwierige Phase zurück, in der er sieben Spiele für den GAK verpasste. Zurückgesteckt habe Italiano seit seinem Comeback im Februar mit der WM im Hinterkopf aber nie, wie er sagt: „Für mich war klar: Wenn ich beim GAK gut spiele und ich dem Team helfen kann, sind meine Chancen auch größer, für die WM einberufen zu werden.“ Mit vier Toren in der Qualifikationsgruppe hatte Italiano seinen Anteil am Klassenerhalt des GAK, wenngleich er meint: „Wir hätten es nicht wieder bis zum letzten Spieltag spannend machen müssen.“

Italiano: „Sind ein Team, das schwierig zu schlagen ist“

Spannend wird es auch bei der WM, wo Australien in einer Gruppe auf die Türkei, Paraguay und Gastgeber USA trifft. „Es wird eine ziemliche Herausforderung“, sagt Italiano. „Die Türken haben individuell sicher die höchste Qualität. Gegen die USA haben wir in der Vorbereitung verloren, das Heimpublikum wird ihnen sicher einen Boost geben. Und Paraguay hat eine starke Quali hinter sich. Aber diese Teams sagen wahrscheinlich das gleiche über uns. Wir können definitiv mithalten, sind eine hart arbeitende Gruppe. Wir verteidigen gut zusammen und sind schnell im Angriff, mit viel Tempo und hoher Qualität. Wir sind ein Team, das schwierig zu schlagen ist.“

Nur drei Tage nach dem Entscheidungsspiel bei BW Linz ist Italiano bereits in die USA abgehoben, wo das australische Team zunächst ein Pre-Camp in Sarasota (Florida) absolviert hat, bevor es mit dem finalen Kader zum Base-Camp nach Alameda (Kalifornien) ging. „Im Precamp sind an einem Tag acht Jungs nach Hause geschickt worden und acht neue sind gekommen“, erzählt Italiano über die intensiven letzten Wochen. „Da hat es sich dann echt angefühlt, du hast gewusst, niemand ist sicher. Auch mein Zimmerkollege, Gianni Stensness, wurde nach Hause geschickt, das war nicht leicht, sich zu verabschieden.“ Mit New York Citys Kai Trewin hat es Italianos „Best Mate“ im Team in den finalen Kader geschafft. „Wir waren früher im selben Fußballprogramm, sind gemeinsam aufgewachsen“, erzählt Italiano.

Mit dem GAK schaffte Jacob Italiano den Klassenerhalt © GEPA

Die Qualität im Team sei nochmals um einiges höher als beim GAK. „Es ist sehr intensiv, aber man passt sich an und wächst mit der Aufgabe“, meint Italiano, der sich darauf freut, bald ganz persönliche WM-Erfahrungen zu machen. „Meine prägendste Erinnerung an eine WM ist der legendäre Volley von Tim Cahill beim 2:3 gegen die Niederlande 2014. Der Treffer wurde ständig im Fernsehen gezeigt, er hat Australien auf die Fußball-Weltkarte gebracht“, erzählt Italiano, der gesteht, nach Treffern im Training früher öfters Cahills legendären Jubel an der Eckfahne imitiert zu haben. „Zu seiner Zeit war er der größte australische Name im Fußball, hat konstant Leistung auf hohem Niveau gebracht.“ Die überhaupt erste WM-Erinnerung Italianos liegt noch etwas weiter zurück. „Ich war sehr jung, aber das K.o.-Spiel gegen Italien 2006 war natürlich ein großes Thema.“ Australien unterlag dem späteren Weltmeister im Achtelfinale aufgrund eines Elfmetertores in der fünften Minute der Nachspielzeit mit 0:1. „Die Australier sagen bis heute, dass das eine Schwalbe war“, sagt Italiano lachend.

Die Australier, das sind „lockere, respektvolle, herzliche Menschen“, sagt Italiano. „Es gibt viele Familien mit Wurzeln aus aller Welt, aber das lässt uns alle nur noch mehr wie Australier fühlen.“ Auch Italiano hat Wurzeln – richtig – in Italien, 20 Jahre nach dem Ausscheiden gegen die „Squadra Azzurra“ darf aber nur Italiano zur WM. „Meine Großeltern sind aus Italien, aber ich fühle mich voll australisch. Aber natürlich, ich hätte Italien auch gerne bei der WM dabei gehabt“, sagt Italiano, der beim GAK als große Transferaktie gilt. Ob er sein letztes Vertragsjahr auch wirklich bei den Rotjacken verbringt, wird wohl auch damit zusammenhängen, wie sehr er die WM-Bühne für sich selbst nutzen wird können. „Ich fliege nach der WM auf jeden Fall zurück nach Graz, meine Freundin und unser Hund sind da“, sagt Italiano. „Ich bin sehr, sehr glücklich in Graz, es fühlt sich wie Zuhause an. Aber im Moment blicke ich nicht zu weit in die Zukunft.“ Denn der volle Fokus gilt nun erst einmal der Weltmeisterschaft.