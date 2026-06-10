Bevor die Kamera angeht und die Moderatorin ins Scheinwerferlicht springt, muss es schnell gehen. Dann zückt Gabriele Sofie ihre Pinsel und tupft Schweiß aus dem Gesicht oder zieht Make-up nach. „Meine Schnelligkeit hat sich schnell herumgesprochen“, erklärt die gebürtige Großwilfersdorferin ihren Sprung in die Welt des Fußballs.

Wichtig ist immer, dass die Menschen vor der Kamera „nicht zu geschminkt aussehen“. Der Einfluss von Stadionlicht und HD-Kameras sei dabei nicht zu unterschätzen. „Moderatoren sind eitle Menschen“, so die Stylistin und Friseurin, die eigentlich aus der Welt des Theaters kommt und sich im englischen Edinburgh zur Maskenbildnerin ausbilden ließ.

NBC, BBC – alles für den Fußball

Über einen befreundeten Visagisten ist Sofie vor etwa fünf Jahren zum Fußball gekommen. In England war es dann der Verein FC Liverpool, der sie regelmäßig engagierte: „Das sind meistens Tagesjobs. Ich bin in der Früh dort für Pressekonferenzen, aber natürlich auch am Spielfeldrand während der Berichterstattung“.

Ihren Friseursalon in Großwilfersdorf, den sie seit 23 Jahren betreibt, sperrt sie in der Zwischenzeit immer zu. „Meine Mitarbeiterin ist zum Glück sehr flexibel“, erklärt Sofie, die das Geschäft in ihrem Heimatort genauso braucht wie die Aufträge im Ausland: „Juni, Juli, August bin ich in Ibiza und schminke die DJs“, erklärt die junggebliebene Mutter einer Tochter.

Der Sport sei aber eine ganz andere Welt. Bei der Weltmeisterschaft in den USA, für die sie die Sender NBC und BBC gebucht haben, sei für jeden ein Geschäft zu machen, vom Taxifahrer bis zum Hotelier. „Am 12. Juni geht es los und dann bin ich zwei Wochen weg“, freut sich Sofie über den Einsatz in den USA und Mexiko.

Der Wuzler darf auch im Salon von Gabriele Sofie nicht fehlen © KLZ / Moritz Weinstock

„Ich habe seit 23 Jahren den gleichen Preis“

Dass es ihr aber nicht ums Geld geht, wird spätestens beim Blick auf die Preise im Friseursalon in Großwilfersdorf klar. „Ich habe seit 23 Jahren den gleichen Preis“, erklärt sie ihren etwas ungewöhnlichen Arbeitsethos, „halt mehr arbeiten“ zu müssen. Das können dann schnell mal 16 Stunden am Tag sein. Die internationalen Jobs seien allerdings auch finanziell nicht unattraktiv, erklärt Sofie, ohne konkreter zu werden.

Im Gegensatz zu der Welt der Fußballprofis und Moderatorensterne freue sie sich dennoch immer wieder über ihr „normales, liebes Publikum“ in Großwilfersdorf. Denn wenn sie unterwegs ist, „habe ich keine Minute für mich“.