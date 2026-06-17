Zehn Jahre nach seiner Zeit beim SK Sturm lässt Wilson Kamavuaka seine Karriere in Luxemburg ausklingen. Im Frühjahr spielte der 36-Jährige für F91 Düdelingen – ein Name, der bei Salzburg-Fans nach dem blamablen Aus in der Champions-League-Quali 2012 noch heute für Angst und Schrecken sorgt. „Ja, darüber wird beim Klub heute noch gesprochen“, erzählt Kamavuaka lachend. „Das war eine Sensation, auf die sie bis heute stolz sind.“ Auch der Defensivspieler verbindet gute Erinnerungen mit Österreich, spielte bis Sommer 2016 eineinhalb Jahre lang in Graz. „Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, kann ich sagen, dass ich bei Sturm Graz gespielt habe – dieser Verein ist international ein Begriff. Es war eine schöne Zeit bei einem super Verein mit tollen Fans“, erzählt Kamavuaka, der bis heute noch mit einigen Sturm-Akteuren von damals in Kontakt ist. „Mit ,Öhrli‘ (Martin Ehrenreich, Anm.) und Marko Stankovic, auch mit Sascha Horvath und ein bisschen mit ,Beichi‘ (Daniel Beichler, Anm.) und Christian Gratzei“, sagt Kamavuaka.

44 Spiele bestritt Wilson Kamavuaka für den SK Sturm © GEPA

Während seiner Zeit bei den Schwarz-Weißen bestritt der in Deutschland geborene Sohn kongolesischer Eltern fünf seiner acht Länderspiele für die DR Kongo, die in diesem Jahr nach 52 Jahren – damals als als Zaire – ihr Comeback bei der Weltmeisterschaft gibt. „Als ich in Graz gespielt habe, bin ich permanent zur Nationalmannschaft berufen worden. Sturm hat mir damals die Bühne gegeben, dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Kamavuaka, der 44 Spiele für die Steirer bestritten hat. „Wenn du am Wochenende bei der Admira spielst und dann ein paar Tage später gegen Nigeria oder Kamerun mit Spielern wie Vincent Aboubakar – das waren dann schon nochmal andere Kaliber. Da habe ich dann gemerkt: Hey, ich bin noch ganz weit weg davon, wirklich stärker zu sein als der andere. Aber ich war trotzdem bestens vorbereitet, wir hatten eine super Mannschaft in Graz und haben guten Fußball gespielt.“

Während Kamavuakas Zeit im Nationalteam seit 2017 vorbei ist, führen zwei Routiniers die DR Kongo zur WM, die schon mit Kamavuaka Seite an Seite im Nationalteam gespielt haben. Einerseits Betis-Stürmer Cédric Bakambu: Der 35-Jährige war in der WM-Quali mit vier Toren der beste Torschütze seines Teams. Im Juni 2015 feierte er beim freundschaftlichen 1:1 gegen Kamerun sein Nationalteamdebüt und wurde gemeinsam mit Kamavuaka nach 80 Minuten ausgewechselt. „Bakambu ist damals zu uns dazugestoßen“, erzählt Kamavuaka. „Ein Pariser Junge. Man hat direkt gesehen, dass er hohe Qualität hat, zudem ist er ein super Typ. Ein absoluter Goalgetter.“ Allen voran geht aber Chancel Mbemba, der einzige Kongolese mit über 100 Spielen für sein Land und Kapitän des Teams. „Mbemba hat das Nationalteam geprägt“, sagt Kamavuaka über den Lyon-Abwehrspieler. „Er ist ruhig, hat nie viel geredet, aber auf dem Platz ist er immer vorangegangen. Er ist in Kinshasa geboren, er ist im Kongo aufgewachsen. Er hat einen noch schwierigeren Weg auf sich genommen, ist nach Europa gekommen und hat sich dort bewiesen. Er ist das Bindeglied, der die Einheimischen und die Europäer im Nationalteam zusammengebracht hat. Ich habe immer noch sehr guten Kontakt zu ihm. Als ich ihm zur WM-Teilnahme gratuliert habe und gesagt habe, er hat das super hinbekommen, hat er gesagt: ,Sag nicht ich, sag wir.‘ Er denkt immer ans Team.“

Wilson Kamavuaka (2. von links) und die kongolesische Nationalelf 2015 © Imago

Auch Kamavuaka war einer von vielen Teamspieler, die nicht im Kongo geboren wurden. „Wenn ich in den Kongo fliege, bin ich immer der Deutsche“, sagt er lachend. „Zu meiner Zeit bei Sturm hat das angefangen, dass in Europa geborene Spieler systematisch in das Nationalteam eingebunden wurden. Jetzt ernten sie die Früchte von diesem Prozess.“ Die DR Kongo spielte eine starke Quali und verpasste die direkte WM-Teilnahme in einer Gruppe mit dem Senegal nur knapp. Mit Play-off-Siegen gegen Kamerun, Nigeria und Jamaika haben sich die Leoparden, die 2024 Afrika-Cup-Vierte wurden, das WM-Ticket letztlich verdient. „Der Kongo ist am Kommen, man muss nur aufpassen, dass die Leute drumherum nicht anfangen, durchzudrehen“, sagt Kamavuaka.

Kongo zwischen Krieg und Krankheit

Doch der Fußball hat geschafft, das Land wieder mit Hoffnung zu nähren. „Das Volk sehnt sich nach Erfolg“, sagt Kamavuaka. „Mit dem Fußball hat man den Menschen, die viel gelitten haben, wieder Freude geschenkt.“ Die Lage im Kongo ist fragil, die Menschenrechtslage dramatisch. Das nach Fläche zweitgrößte Land Afrikas ist eines der ärmsten der Welt, gebeutelt von Bürgerkrieg und zuletzt der Ausbreitung des Ebolavirus. „Nachdem du den Kongo siehst, wertschätzt du, was du in Europa hast“, sagt Kamavuaka. „In Österreich habe ich mich immer auf die Auswärtsspiele gefreut, wenn wir nach einem Spiel Kaiserschmarren gegessen haben. Die österreichische Küche ist die Beste! Und wenn ich will, dann geh ich heute Kaiserschmarren essen. Im Kongo, da können viele nicht entscheiden, was sie heute essen – weil sie nichts haben. Bei uns gibst du einmal zehn Euro für irgendwas aus, weil das Geld wird schon wieder irgendwie reinfliegen. Mit zehn Euro isst einer im Kongo drei Tage lang – und zwar gut! Da lernst du, diese zehn Euro anders wertzuschätzen.“

Die Prämien, die Kamavuaka als Teamspieler vom Verband bekommen hat, „die sind immer dort geblieben“, erzählt der 36-Jährige. „Mal hat der Zeugwart was bekommen, mal der Portier, mal das Zimmermädchen.“ Mit leeren Händen ist Kamavuaka nie in den Kongo geflogen – auch dank seiner Mitspieler bei Sturm. „Ich hatte in Graz ein super Verhältnis zu meinen Mitspielern. Immer, wenn ich zum Nationalteam geflogen bin, haben sie mir Fußballschuhe etc. mitgegeben, von Christian Gratzei habe ich immer Torwarthandschuhe bekommen. Die habe ich dann im Kongo verteilt – du kannst dir ja nicht vorstellen, mit welchen Handschuhen die Kinder dort gespielt haben. Darüber haben sie sich gefreut wie zu Weihnachten und Ostern zusammen!“

Wilson Kamavuaka (rechts) im Juni 2015 im Testspiel gegen Kamerun © Imago

Eine Sache haben die Leute in Österreich und im Kongo aber gemeinsam: „Die Kongolesen haben immer etwas zu meckern, egal, was du machst“, sagt Kamavuaka lachend. „Man darf sich nicht alles zu Herzen nehmen, sonst bekommt man Kopfschmerzen. Auf der anderen Seite sind die Kongolesen Stehaufmännchen, sie sind immer für dich da. Egal, ob jemand wenig hat, er teilt immer seine letzte Flasche Wasser mit dir.“ So wie der Fußball den Menschen im Kongo Freude brachte, sorgten die Fans der kongolesischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup vor einem halben Jahr für viel Freude auf aller Welt. Videos der kongolesischen Anhänger gingen viral, allen voran von „Superfan“ Michel Kuka Mboladinga, der bei den Spielen in Marokko als Lebende Statue den Nationalhelden Patrice Lumumba imitierte und dadurch weltweit Popularität erlangte. „Das ist vielleicht genau so jemand, der den ganzen Tag nichts gegessen hat – und trotzdem kommt und die Mannschaft unterstützt“, sagt Kamavuaka. Als Belohnung ist Mboladinga nun als offizieller Teil der kongolesischen Delegation bei der WM dabei.

„Superfan“ Michel Kuka Mboladinga © IMAGO

Was er dort sehen wird? Kamavuaka traut der DR Kongo das Erreichen der K.o.-Phase in einer Gruppe mit Portugal, Kolumbien und Usbekistan jedenfalls zu. Denn so wie Lumumba „der erste war, der Struktur ins Land bringen wollte“, wie Kamavuaka über den 1961 ermordeten Präsidenten sagt, hat Teamchef Sebastian Desabre Struktur in die Nationalmannschaft gebracht. „Die Defensive ist stabil, offensiv hast du mit Bakambu und Yoane Wissa hohe Qualität. Es gibt kaum schwierige Charaktere, niemand fühlt sich besser als der andere. Das war in der Vergangenheit schon anders. Aber das ist eine homogene Mannschaft, da passt ein Zahnrad in das andere.“ Und vielleicht gibt der Fußball dem kongolesischen Volk inmitten all des Leids wieder etwas Zuversicht.