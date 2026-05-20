Eine geplante Streaming-Abgabe für Film und Musik wird derzeit hitzig diskutiert.
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Eine geplante Streaming-Abgabe für Film und Musik wird derzeit in Österreich diskutiert, um die heimische Musikbranche zu unterstützen.
Der österreichische Musikrat fordert, dass Streaming-Dienste wie Spotify und Apple Music einen Beitrag leisten, da nur ein kleiner Teil der gestreamten Musik aus Österreich stammt.
In Frankreich gibt es bereits eine ähnliche "Streaming Tax".
Kritiker argumentieren, dass eine Streaming-Steuer die Konsumenten belastet und ein falsches Signal sendet, während Befürworter auf die Notwendigkeit der Unterstützung der heimischen Kreativwirtschaft hinweisen.
Das Kulturministerium plant neben einer Abgabe für audiovisuelle Streaminganbieter auch einen Musikstreamingbeitrag, um die österreichische Musikindustrie zu stärken.
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