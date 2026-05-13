Der Nachrichtenüberblick zu Mittag

Die Eisheiligen machen den Frühblühern zu schaffen, in Grazer Bim eingeklemmte Frau starb, Suche nach Eltern des toten Babys im Klagenfurter Europapark läuft weiter und Heidi Klum stöckelt trotz Verletzung über den roten Teppich.