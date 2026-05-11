Zwiebelsuppe mit Prosecco und Käsecrostini
Die Suppe ist eine schmackhafte Resteverwertung und ein echtes Blitzrezept. Die Weißbrotscheiben werden mit einem würzigen Bergkäse überbacken zu knusprigen Käsecrostini.
Zutaten für die Zwiebelsuppe
- 4 kleine Zwiebeln
- 2 Zehe/n Knoblauch
- 2 Frühlingszwiebeln
- 2 EL Olivenöl
- 300 ml Prosecco
- 1 l Gemüsesuppe
- Kräutersalz
- schwarzer Pfeffer
Zutaten für die Einlage
- 4 Scheibe/n Weißbrot
- 100 g würziger Bergkäse
Zubereitung Zwiebelsuppe
- 1
Die Zwiebeln putzen, halbieren und in feine Ringe schneiden. Die Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in feine Scheiben schneiden. Den Knoblauch schälen und sehr fein hacken. Etwas Olivenöl in einem Topf erhitzen, die Zwiebeln, die Frühlingszwiebeln und den Knoblauch darin glasig dünsten. Alles unter Rühren drei bis vier Minuten rösten. Anschließend mit dem Prosecco ablöschen und kurz einköcheln lassen. Mit der Gemüsesuppe aufgießen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Suppe ca. 20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.
- 2
Das Backrohr auf 180° Grad vorheizen. Die Brotscheiben auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Den Käse grob reiben und auf den Brotscheiben verteilen. Die Brotscheiben ca. 10-12 Minuten im Ofen knusprig backen. Die Suppe in tiefe Teller geben und mit jeweils 2 Käsecrostini servieren.