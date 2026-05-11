Zwiebelsuppe mit Prosecco und Käsecrostini

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Die Zwiebeln putzen, halbieren und in feine Ringe schneiden. Die Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in feine Scheiben schneiden. Den Knoblauch schälen und sehr fein hacken. Etwas Olivenöl in einem Topf erhitzen, die Zwiebeln, die Frühlingszwiebeln und den Knoblauch darin glasig dünsten. Alles unter Rühren drei bis vier Minuten rösten. Anschließend mit dem Prosecco ablöschen und kurz einköcheln lassen. Mit der Gemüsesuppe aufgießen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Suppe ca. 20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.