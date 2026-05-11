Bauernomelett
Herzhaftes Bauernomelett mit knusprigen Erdäpfeln, Speck und frischen Kräutern – perfekt für ein deftiges Frühstück oder schnelles Abendessen. Ein rustikaler Klassiker, der einfach zuzubereiten und voller Geschmack ist.
Zutaten für das Bauernomelett
- Salz
- schwarzer Pfeffer
- Rapsöl
- 1 Zwiebel
- Petersilie
- Schnittlauch
- 500 g speckige Erdäpfel
- 3 Scheibe/n Schinkenspeck
- 3 Eier
Zubereitung Bauernomelett
- 1
Die Erdäpfel kochen, schälen und auskühlen lassen. In feine Scheiben schneiden. (Tipp: Sie können auch übrig gebliebene Erdäpfel vom Vortag verwenden.)
- 2
Die Zwiebel klein würfeln. Den Speck in feine bzw. den Schinken in breitere Streifen schneiden. Öl erhitzen und den Speck darin leicht anbraten. Die Zwiebeln dazugeben und glasig dünsten.
- 3
Wenn Sie Schinken verwenden, zuerst die Zwiebeln andünsten, dann den Schinken untermengen und kurz mitrösten. Die Erdäpfel dazugeben und goldbraun rösten. Immer wieder schwenken. Salzen und pfeffern.
- 4
Die Eier verschlagen und die klein geschnittenen Kräuter untermengen. Leicht salzen. Über die Erdäpfel gießen und bei milder Hitze stocken lassen. Darauf achten, dass die Eier dabei nicht zu trocken werden.
- 5
Das Bauernomelett halbieren und mit Vogerlsalat anrichten. Tipp: Den Vogerlsalat mit Erdäpfeldressing abmachen. Dazu einen mehligen Erdapfel (ca. 10 dag) kochen, schälen und durch die Presse drücken. Mit ca. 1/8 l Gemüsesuppe, 3 EL Öl, 1 bis 2 EL Essig, Salz und Pfeffer verrühren.