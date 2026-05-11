Bauernomelett

1 Die Erdäpfel kochen, schälen und auskühlen lassen. In feine Scheiben schneiden. (Tipp: Sie können auch übrig gebliebene Erdäpfel vom Vortag verwenden.)

2 Die Zwiebel klein würfeln. Den Speck in feine bzw. den Schinken in breitere Streifen schneiden. Öl erhitzen und den Speck darin leicht anbraten. Die Zwiebeln dazugeben und glasig dünsten.

3 Wenn Sie Schinken verwenden, zuerst die Zwiebeln andünsten, dann den Schinken untermengen und kurz mitrösten. Die Erdäpfel dazugeben und goldbraun rösten. Immer wieder schwenken. Salzen und pfeffern.

4 Die Eier verschlagen und die klein geschnittenen Kräuter untermengen. Leicht salzen. Über die Erdäpfel gießen und bei milder Hitze stocken lassen. Darauf achten, dass die Eier dabei nicht zu trocken werden.