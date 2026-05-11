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Vanille-Puddingkekse mit Topfenfüllung

Zart-knusprige Vanille-Puddingkekse mit cremiger Topfenfüllung – himmlisch süß und herrlich aromatisch. Ein einfaches Rezept für feine, gefüllte Kekse, die auf der Zunge zergehen.

Ein Puddingkekstraum
Ein Puddingkekstraum
Robert Breitler
Von   und cookingCatrin
Gesamtzeit:1 h 10 min

Zutaten für den Teig

  • 175 g weiche Butter
  • 175 g Weizenmehl
  • 75 g Staubzucker (+ etwas Staubzucker zum Bestreuen)
  • 1 Pck. Haas Vanillinzucker
  • 1 Pck. Haas Pudding Vanille

Zutaten für die Füllung

  • 250 g Topfen
  • 250 g Frischkäse
  • 0,5 Bio-Zitrone (Zeste)
  • 2 Pck. Haas Vanillinzucker

Zubereitung Vanille-Puddingkekse mit Topfenfüllung

  1. 1

    Die weiche Butter mit den restlichen Zutaten in der Küchenmaschine zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig für 45 bis 60 Minuten kühlstellen.

  2. 2

    Aus dem Teig rund 20 Kugeln formen, diese auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen und mit der Unterseite eines strukturierten Glases flach drücken {so entsteht ein schönes Muster}. Die Puddingkekse im vorgeheizten Backofen bei 175 °C Heißluft für zwölf bis 14 Minuten goldbraun backen. Vollständig auskühlen lassen.

  3. 3

    Für die Füllung alle Zutaten glattrühren. Zehn ausgekühlte Kekse mithilfe eines Spritzbeutels mit der Creme bestreichen, dann je einen Keks daraufsetzen und die Puddingkekse mit Staubzucker bestreut servieren.