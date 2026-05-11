Vanille-Puddingkekse mit Topfenfüllung

1 Die weiche Butter mit den restlichen Zutaten in der Küchenmaschine zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig für 45 bis 60 Minuten kühlstellen.

2 Aus dem Teig rund 20 Kugeln formen, diese auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen und mit der Unterseite eines strukturierten Glases flach drücken {so entsteht ein schönes Muster}. Die Puddingkekse im vorgeheizten Backofen bei 175 °C Heißluft für zwölf bis 14 Minuten goldbraun backen. Vollständig auskühlen lassen.