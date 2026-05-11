Vanille-Puddingkekse mit Topfenfüllung
Zart-knusprige Vanille-Puddingkekse mit cremiger Topfenfüllung – himmlisch süß und herrlich aromatisch. Ein einfaches Rezept für feine, gefüllte Kekse, die auf der Zunge zergehen.
Zutaten für den Teig
- 175 g weiche Butter
- 175 g Weizenmehl
- 75 g Staubzucker (+ etwas Staubzucker zum Bestreuen)
- 1 Pck. Haas Vanillinzucker
- 1 Pck. Haas Pudding Vanille
Zutaten für die Füllung
- 250 g Topfen
- 250 g Frischkäse
- 0,5 Bio-Zitrone (Zeste)
- 2 Pck. Haas Vanillinzucker
Zubereitung Vanille-Puddingkekse mit Topfenfüllung
- 1
Die weiche Butter mit den restlichen Zutaten in der Küchenmaschine zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig für 45 bis 60 Minuten kühlstellen.
- 2
Aus dem Teig rund 20 Kugeln formen, diese auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen und mit der Unterseite eines strukturierten Glases flach drücken {so entsteht ein schönes Muster}. Die Puddingkekse im vorgeheizten Backofen bei 175 °C Heißluft für zwölf bis 14 Minuten goldbraun backen. Vollständig auskühlen lassen.
- 3
Für die Füllung alle Zutaten glattrühren. Zehn ausgekühlte Kekse mithilfe eines Spritzbeutels mit der Creme bestreichen, dann je einen Keks daraufsetzen und die Puddingkekse mit Staubzucker bestreut servieren.