Eines der Kriterien für ÖFB-Erfolg bei der Weltmeisterschaft wird sein, diesmal nicht den ersten Schritt vor dem zweiten zu machen. Also, um kein völlig frei erfundenes Szenario zu kreieren, nicht schon über ein etwaiges Viertelfinale gegen die Niederlande zu philosophieren, bevor überhaupt das Achtelfinale gegen die Türkei angekickt wurde. Bei der EM 2024 sind möglicherweise manche in diese Falle getappt. Das Ende ist bekannt, der Traum vom Viertelfinale zerplatzte brutal in der Runde der letzten 16.

Ein ähnliches Gefährdungsszenario droht bei der WM in der Vorrunde, sollte der Kopf bereits bei Lionel Messi und Titelverteidiger Argentinien sein, ehe das so wichtige Auftaktspiel gegen Außenseiter Jordanien absolviert ist. Dieses gilt gemeinhin als Pflichtsieg, um das große Ziel des Weiterkommens in die K.o.-Phase zu erreichen.

Der Hinweis, dass es klüger wäre, Schritt für Schritt vorzugehen, ist natürlich nicht alleine an Mannschaft und Betreuerstab gerichtet, die ihre Lektion aus dem schmerzvollen Aus bei der Europameisterschaft gelernt haben sollten. Alle Beteiligten, also etwa auch Medien und Fans, sind gut beraten, so gut wie möglich Zug um Zug zu absolvieren.

Gleichzeitig gilt es natürlich informiert zu sein, beziehungsweise ist es unsere Aufgabe, unsere Leserschaft zu informieren, was auf das Nationalteam bei der WM zukommen kann. Deshalb wagen wir diesen Blick in die Glaskugel bereits heute und arbeiten alle möglichen Szenarien im Falle eines Weiterkommens ab, um im Turnierverlauf – so gut es eben geht – step by step agieren zu können.

Als Gruppensieger würde Österreich ein Achtelfinale in Atlanta ins Visier nehmen © IMAGO

Szenario Gruppensieg:

Spätestens nachdem Österreich bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren für magische Momente gesorgt und gar die Gruppe mit Frankreich, den Niederlanden und Polen gewonnen hat, sollte man dieses Szenario keineswegs ausschließen. Im Fall der Fälle würde die weite Reise in den Südosten der USA nach Miami anstehen, wo am 4. Juli mit Spielbeginn Mitternacht mitteleuropäischer Zeit der Zweite der Gruppe H warten würde, also Spanien, Uruguay oder einer der Außenseiter Saudi-Arabien und Kap Verde. Ein Sieg wäre Österreichs erster in einem K.o.-Spiel bei einem Großereignis seit der WM 1954 und gleichbedeutend mit einem Achtelfinal-Duell in Atlanta gegen den Zweitplatzierten der Gruppen D (USA, Paraguay, Australien, Türkei) oder G (Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland). Dieses Duell würde am 7. Juli zu einer sehr attraktiven Zeit angepfiffen werden, nämlich um 18 Uhr MEZ. Für ein etwaiges Viertelfinale würde der ÖFB-Tross nach Kansas City zurückkehren, wo schon das Vorrundenspiel gegen Algerien stattfindet. Zu den möglichen Gegnern zählen unter anderem die Gewinner der Gruppen B (u.a. Veranstalter Kanada und Schweiz) und K (Favorit Portugal). Ein mögliches Halbfinale würde wieder in Atlanta stattfinden.

Als Gruppenzweiter würde das ÖFB-Team unweit des Teamquartiers in Los Angeles gastieren © IMAGO

Szenario Gruppenzweiter:

Qualifiziert sich Österreich als Gruppenzweiter für die K.o.-Runde, wäre dies gleichbedeutend mit einem Verbleib an der Westküste. In Los Angeles ginge es diesmal jedoch gegen den Sieger der Gruppe H. Über den Favoriten muss man nicht lange diskutieren, diese Rolle kommt auf Europameister Spanien zu. Uruguay, Saudi-Arabien und die Kap Verden komplettieren den Kandidatenkreis. Vor Ort wäre es eine Mittags-Partie, nach österreichischer Zeit ginge es am 2. Juli attraktiverweise um 21 Uhr los. In einem etwaigen Achtelfinale trifft der Sieger aus dieser Partie auf den Zweitplatzierten der Gruppen K (Portugal, Kolumbien, Kongo, Usbekistan) oder L (England, Kroatien, Ghana, Panama). Für diese Begegnung würde Österreich nach Dallas zurückkehren, wo bereits das Vorrundenspiel gegen Argentinien über die Bühne geht. Spieltermin wäre der 6. Juli um 21 Uhr. Das Viertelfinale würde dann abermals in Los Angeles ausgetragen werden. Die Gewinner der Gruppen D (unter anderem Veranstalter USA) und G (Favorit Belgien) zählen dann unter anderem zu den möglichen Gegnern. Ein etwaiges Halbfinale würde ein Wiedersehen mit Dallas bedeuten.

Seattle ist einer der möglichen Austragungsorte eines ÖFB-Sechzehntelfinales im Falle eines Weiterkommens als Gruppendritter © IMAGO

Szenario Aufstieg als Gruppendritter:

Flexibilität in Sachen Reiseplanung ist angesagt, wenn das Weiterkommen als einer der acht besten Gruppendritten gelingen sollte. Da dies im Vorfeld kaum berechenbar ist, beschränken wir uns hier auf die möglichen Austragungsorte im Sechzehntelfinale. Das ÖFB-Team könnte dann entweder im Westen in Santa Clara auf den Sieger der Gruppe D (u.a. USA), in Seattle auf den Sieger der Gruppe G (Favorit Belgien) oder in Vancouver auf den Sieger der Gruppe B (u.a. Veranstalter Kanada) treffen. Weitere Optionen sind Atlanta, wo es gegen den Sieger der England-Gruppe L gehen würde, oder Kansas City, wo der Sieger der Gruppe K (Favorit Portugal) warten würde. Attraktiv an dieser Variante wäre, dass das Nationalteam bereits das dritte Gruppenspiel im Arrowhead bestreitet, also die Begebenheiten bestens kennt.