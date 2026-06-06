Bei den 21. World Transplant Games im August des Vorjahres in Dresden, an denen rund 2500 Athletinnen und Athleten aus 51 Nationen teilnahmen, gewann Jutta Ludwig aus Brückl (St. Veit) drei Medaillen: Gold über 200 Meter, Silber im 3-Kilometer-Schnellgehen und Bronze im Tennis-Einzel. Es waren nicht die ersten Auszeichnungen für die heute seit 35 Jahren herztransplantierte Sportlerin. Insgesamt hält sie bei Welt- und Europameisterschaften für Transplantierte bei 85 Medaillen, davon 53 in Gold, 19 in Silber und 13 in Bronze. International gilt sie als eine der erfolgreichsten Transplantiertensportlerinnen.

Ihr Weg dorthin begann früh mit einer schweren Erkrankung. Als Kind erkrankte sie infolge einer Maserninfektion an einer Herzmuskelentzündung. Damals gab es noch keine Impfung gegen Masern. Die Entzündung hinterließ einen bleibenden Herzfehler. 1991 erhielt die praktische Ärztin in Linz im Rahmen einer Notfalltransplantation ein Spenderherz.

Bewegung für ein langes Leben

Die Erfahrung prägt bis heute ihre Haltung. „Masern treten aktuell wieder vermehrt auf, der Nutzen der Impfung überwiegt mögliche Risiken deutlich“, so Ludwig. Für sie ist das keine theoretische Debatte, sondern biografische Realität.

Nach der Transplantation begann sie leistungsorientiert Sport zu betreiben. Auslöser war ein Zufall: In einer Wiener Klinik entdeckte sie einen Aushang zu Europameisterschaften für Transplantierte. 1997 nahm sie erstmals an Weltmeisterschaften teil. Bewegung, Disziplin und eine positive Einstellung seien für sie zentrale Bausteine, um möglichst lange mit hoher Lebensqualität zu leben. Auch sie kenne den inneren Widerstand gegen das Training, sagt sie. Entscheidend sei das Ziel, wieder antreten zu können.

Transplantationen sind heute medizinisch etabliert. Rund 98 Prozent der Herztransplantationen verlaufen erfolgreich. Dennoch bleiben sie für Betroffene ein tiefer Einschnitt. Nach etwa 20 Jahren entwickelte Ludwig eine sogenannte Small Vessel Disease, eine Form der Gefäßerkrankung. Damals kam sie mit 57 Jahren für eine Retransplantation infrage. Sie war jung genug und körperlich in guter Verfassung. Heute werden Retransplantationen deutlich seltener durchgeführt, so Ludwig.

Spenden ermöglicht Anderen ein neues Leben

Für Ludwig steht der Sport jedoch nicht allein im Zeichen des Wettkampfs. Die World Transplant Games sind für sie vor allem ein Ort der Begegnung und der Dankbarkeit. Bei den Bewerben werden auch Spenderfamilien eingeladen. Eine Organspende könne bis zu sieben Menschen das Leben retten, etwa durch die Transplantation von Herz, Lunge, Nieren oder Bauchspeicheldrüse. Besonders berührt habe sie der Auftritt eines Mannes, der nach dem Verlust seiner Familie als Sprecher einer Spenderfamilie auftrat. Im Sterben hätten seine Angehörigen anderen Menschen neues Leben ermöglicht.

„Man bekommt ein lebenswertes Leben zurück“, sagt Ludwig. Ein Spenderherz sei kein Schlusspunkt, sondern ein Neubeginn.

Am 16. Juni im Murtal

Am 16. Juni um 19.30 Uhr spricht Jutta Ludwig im MT Hotel in Zeltweg auf Einladung von Nora Sippel-Kindermann für den Rotary Club Oberes Murtal über ihre Erfahrungen. Der Vortrag soll Hoffnung geben und informieren. Denn niemand wisse, wie schnell man selbst in die Situation kommen kann, ein Organ zu benötigen oder als Spender infrage zu kommen. Aufklärung könne helfen, Ängste abzubauen und bewusste Entscheidungen zu treffen.