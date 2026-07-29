Murbodner: Erfolgsstory eines steirischen Rindviehs

Vor knapp 50 Jahren war diese steirische Rinderrasse vom Aussterben bedroht. Heute sind die Murbodner beliebter denn je – eine kurze Zeitreise durch die heimische Landwirtschaft.

Murbodner-Rinder sind mehr als nur Nutztiere – sie gehören zur steirischen Identität

Anna Fuchsbichler, erfolgreiche Bäuerin aus Geistthal-Södingberg (Voitsberg), bewirtschaftet ihren Hof seit 2008 mit Murbodner-Rindern und schwört auf sie. Die Tiere seien viel resistenter als Fleckvieh, einfacher zu handhaben und flexibler. Mit ihrer Entscheidung zum Murbodner gehört Fuchsbichler zu jenen Landwirten, die ein Stück steirische Identität bewahren.

Wir blicken kurz zurück ins Jahr 1869. Damals wurde das Murbodner-Rind als steirische Landesrasse anerkannt. 1878, beim Bartholomämarkt in Knittelfeld – damals einem der größten Viehmärkte Österreichs – waren die semmelfarbigen Murbodner neben den weißen Mariahofern und den grauen Mürztalern die Attraktion schlechthin. Unter den rund 2000 Tieren stellten die Murbodner jene Rasse dar, die am gefragtesten war.

Der Mist der Murbodner

Wir sprechen hier von einer Zeit des Aufbruchs. „So waren in Wien um 1880 nur noch 38,5 Prozent der Einwohner dort geboren, über 60 Prozent waren aus allen Teilen der Monarchie zugezogen“, schreibt Anna Hörzer in dem 2023 erschienen Buch „Die Murbodner“. Sie erklärt damit, dass durch das enorme Bevölkerungswachstum nicht nur die Nachfrage nach Gespannochsen gewachsen sei, auch der Mist, den sie produzierten, wurde immens wichtig. Durch die Ausscheidungen konnten nämlich große Ackerflächen gedüngt werden – deshalb war man einst um ganzjährige Stallhaltung bemüht, denn die gewährleistete besseren Ertrag auf den Ackerflächen.

1 / 2 Für die Arbeit am Feld waren Ochsen von immenser Bedeutung © © Adbik / Honorarfrei

Ein Umstand, der heute freilich weniger Rolle spielt, erst vor einigen Tagen wurde etwa ein Bauer in St. Martin am Wöllmißberg mit dem Steirischen Tierschutzpreis für nachhaltiges Bauen ausgezeichnet, weil er den Rindern einen Freiluftstall bietet – praktisch das Gegenteil von der Anbindehaltung.

Ganz abgesehen davon, dass sich die Zeiten geändert haben, wurde schon damals die Herkunft der Tiere medial thematisiert. Aufzeichnungen aus dem Stift St. Lambrecht wurden ebenso dafür herangezogen wie Ähnlichkeiten zu Rassen wie Oberinntaler, Montafoner, Braunvieh oder dem Schweizer Eringer Rind. 1881 schaffte es auch eine Kuriosität in die Schlagzeilen. Bei der Mastviehausstellung in Wien wurde der „Fetteste der Fetten“ präsentiert, ein 1350 Kilo schwerer Murbodner-Ochse. Die Wiener Landwirtschaftszeitung wurde danach aber von vielen Besuchern mit Leserbriefen bombardiert. Dies könne nicht stimmen, da gar kein Murbodner auf der Ausstellung anwesend gewesen sei. Später bestätigte ein Murbodner-Züchter aus Knittelfeld, den „fettesten der Fetten“ sehr wohl nach Wien gebracht zu haben.

Das Buch „Die Murbodner. Kulturgut der Steiermark“ von Anna Hörzer wurde vom Verein der Murbodnerzüchter im Eigenverlag in einer Auflage von 2000 Stück herausgebracht. Es beschreibt auf 224 Seiten die Geschichte der Rinderzucht und die Entstehung der Murbodner Rasse. Das Buch ist über den Verein der Murbodnerzüchter erhältlich und kostet 25 Euro plus Versandspesen.

Doch die fortschreitende Industrialisierung brachte in den folgenden Jahrzehnten gewaltige Veränderungen in der Landwirtschaft mit sich. Ganz abgesehen davon, dass die Murbodner nicht als Milchkühe gezüchtet wurden und hier auch viel weniger Ertrag brachten. In den 1950er-Jahren gab es demnach in Österreich noch rund 270.000 Murbodner-Rinder, Ende der 70er-Jahre waren es allerdings nur mehr 100 Stück, die Rasse war quasi vom Aussterben bedroht.

Dass es innerhalb der letzten Jahrzehnte zu einem neuerlichen unglaublichen Aufstieg gekommen war, ist unter anderem auch dem Verein der Murbodnerzüchter zu verdanken, der das hier zitierte Buch in Auftrag gegeben hatte, aber auch einem ab 1995 gezielten Erhaltungszuchtprogramm des österreichischen Agrarumweltprogramms (Öpul). Heute geht man davon aus, dass rund 7000 Murbodner-Rinder existieren. Und sie sind mittlerweile mehr als nur Nutztiere – sie gehören zur steirischen Identität, wie Kernöl, der Volkstanz und der Wein.