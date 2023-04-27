Gewinnspiel: Mit den Profis auf dem Platz stehen

Die Gösser Open sind eines der bedeutendsten Golfturniere Österreichs. Versuchen Sie Ihr Glück und schlagen Sie mit den Profis beim ProAm am 15. Mai ab!

Die Gösser Open sind das traditionsreichste Golfturnier Österreichs und bringen jedes Jahr nationale wie internationale Topspieler in die Steiermark. Neben den Österreichischen Par-3-Meisterschaften in Graz-Andritz ist auch das ProAm im Golfclub Erzherzog Johann in Maria Lankowitz ein Höhepunkt der Turnierwoche. Dabei haben Amateure die Chance, gemeinsam mit Professionals eine 18-Loch-Runde zu absolvieren.

Die perfekte Gelegenheit für alle Golffans, die gerne die Kleine Zeitung lesen: Zwei unserer Leserinnen und Leser haben heuer wieder die Chance, beim ProAm gemeinsam mit einem der Professionals abzuschlagen und wertvolle Tipps für das eigene Spiel zu bekommen. Ein unbezahlbares Erlebnis!

Wir verlosen für Kleine Zeitung-Leser zwei Plätze für das ProAm bei den Gösser Open am Mittwoch, 15. Mai!

Teilnahmeschluss ist der 7. Mai.

Nur vollständig und korrekt ausgefüllte Formulare können am Gewinnspiel teilnehmen. Im Falle eines Gewinnes wird der Gewinn an die angegebenen Kontaktdaten geschickt.

Die Gewinner erklären sich bereit, im Rahmen des Golfturniers fotografiert zu werden und dass das daraus entstehende Bildmaterial von der Kleinen Zeitung veröffentlich werden darf.

Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist ein Mindestalter von 18 Jahren. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich oder telefonisch verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden.

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