„Wo wir jetzt sitzen, da waren früher zwölf Hausleute, Dirnen, Knechte und meine Vorfahren.“ Wir sitzen in einer Stube, die 350 Jahre alt ist, das Steinhaus rundherum wird auf 800 bis 900 Jahre geschätzt. Dennoch bietet dieses Haus in Graden allen Komfort, den man heutzutage braucht. Hannes Ofner hat die letzten 40 Jahre in dieses „Ritterhaus“, wie es auch genannt wird, Geld, aber vor allem viel Zeit investiert. Das Anwesen „vulgo Lenhard“ zählt deshalb laut Historiker Ernst Lasnik zu den „interessantesten Bauwerken des Bezirks“. Vor allem auch, weil Ofner das Gebäude liebevoll restauriert hat, Stück für Stück, Zimmer für Zimmer.