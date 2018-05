Facebook

Österreichische Blauhelme am Golan © (c) AP (Oded Balilty)

Das Video von dem Vorfall am 29. September 2012 auf den Golanhöhen, als österreichische Blauhelmsoldaten syrische Geheimpolizisten in einen Hinterhalt fahren ließen, war einem größeren Kreis von Bundesheerangehörigen bekannt. Das bestätigt ein ehemaliger Soldat, der im Bundesheerzentrum für Internationale Einsätze im niederösterreichischen Götzendorf für die Beobachtermission UNDOF an der syrisch-israelischen Grenzzone im Frühjahr 2013 ausgebildet wurde. Seine Rotation bestand aus mehr als 100 Soldaten, die für den letzten geplanten österreichischen Einsatz ausgebildet wurden, sagt ein Teilnehmer der Einsatzvorbereitung, der anonym bleiben will.

