Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Céline Dion: neues Album womöglich im Herbst © Chris Pizzello/Invision/AP

Vor 30 Jahren hat sie für die Schweiz mit "Ne partez pas sans moi" den Eurovision Song Contest gewonnen, nun erfreut sie ihre Fans endlich mit einer neuen (englischsprachigen) Single: "Ashes" sang Céline Dion für den Hollywood-Blockbuster "Deadpool 2" mit Ryan Reynolds, Paul Wernick und Rhett Reese ein (Kinostart am 17. Mai).

Inhalt des Films: Auf der Suche nach neuer Schärfe in seinem Leben muss Wade gegen Ninjas, die Yakuza und eine Horde sexuell aggressiver Hunde kämpfen.

Zuletzt interpretierte die 50-jährige Kanadierin einen neuen (zu weichgespülten) Titel für das Remake des Disney-Erfolgs "Beauty and the Beast" ("How Does a Moment Last Forever"). Lange schon arbeitet sie an einem Nachfolger der CD "Loved Me Back To Life" (2013). Damals wollte sich kein veritabler Single-Hit ergeben, weder der Titelsong (komponiert von SIA) noch das Duett mit Ne-Yo ("Incredible") stürmten die Charts. Es schien, als ob Céline bei den Musikformat-Radioprogrammierern und jungen Download-Käufern zwischen den Stühlen säße. Für Fans und ihre angestammten Territorien gab es in der Zwischenzeit freilich das französischsprachige (zugleich großartige, im Gegensatz zu anglophonen Veröffentlichungen so authentisch wirkende) Werk "Encore un soir" kurz nach dem Tod von Ehemann René. Zudem schrieb ihr 2016 Pink den Tröst-Song "Recovering" auf den Leib.



"Ashes" ist kein zweites "My Heart Will Go On", ohnehin unmöglich, aber ihre Community wird Céline damit nicht enttäuschen. Großes Gefühlskino! Jedoch ohne Staunen. Und "Titanic" kommt sogar mit einem Augenzwinkern vor. Hier ist das Video:



Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.