Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf der Immobilienmesse "Lebensraum" in Graz im praktischen Einsatz zu erleben: Handle-It Desk von Kilian Ursnik © (c) Hasselblad H5D

Auf der „Lebensraum 2019“ gibt es einen Stand mit Möbeln, die gerade frisch aus der Werkstatt kommen. Das Besondere daran: Alle sind Einzelstücke, erdacht und umgesetzt von den Absolventen der HTBLVA Graz – Ortweinschule.

Da stehen Meisterstücke neben Abschlussmöbeln. Wo der Unterschied liegt? Meisterstücke werden zum Abschluss der zweijährigen Tischlereimeisterschule für Tischlereitechnik und Raumgestaltung der Ortweinschule gefertigt. Die Grazer Meisterschule gibt es übrigens in der heutigen Form seit dem Jahr 2008. Sie ist österreichweit die einzige ihrer Art.

Innenarchitektur und Objektgestaltung

Im zweiten Zweig der Ortweinschule für Kunst und Design, der fünfjährigen höheren Lehranstalt für Innenarchitektur und Objektgestaltung, steht zur finalen Arbeit ein Abschlussmöbel auf dem Programm.

Junges Design: Schüler machen Möbel Laura Gosnik "Avaria", ein freistehendes Staumöbel, gestaltete Laura Gosnik im 5. Jahrgang der Höheren Lehranstalt für Innenarchitektur, Raum- und Objektgestaltung der HTBLVA Graz – Ortweinschule. Es fängt die Formensprache des Architekten und Designers Paolo Piva ein. Ortweinschule/Baumann Martin Zechner-Sammer Ein Staumöbel mit Drehtüren - inspiriert von Architekt Daniel Liebeskind - fertigte Martin Zechner-Sammer. Der Riss in der Silhouette von "Breaking Cracks" spiegelt den Grundriss des jüdischen Museums in Berlin wieder. Im Inneren ist das Möbel ein Raumwunder mit drei Fachböden. Und: Fußspitzenfreiheit gibt es obendrein. Ortweinschule/Baumann Clara Kogler "Clepsydra" nennt Clara Kogler ihr Abschlussmöbel. Der Entwurf ist angelehnt an den Stil der Architektengruppe Coop Himmelblau. Ein Lichtband lässt das skulpturelle Lichtmöbel in verschiedenen Farben leuchten. Ortweinschule/Baumann Victoria Dworschak RGB 120 heißt der Eyecatcher von Victoria Dworschak, ein „Tower“ im Sinne des Architekten Gerrit Thomas Rietveld. RGB steht für die Farben R(ot), G(elb) und B(lau). Ortweinschule/Baumann Andreas Kalcher Im Sinne der Architektin Zaha Hadid designte Andreas Kalcher "Twist'n Light", ein Lichtobjekt mit organisch geschwungenen Formen. Ein LED-Band sorgt für eine schöne Lichtstimmung in Innenräumen. Ortweinschule/Baumann Lenz Rajh Luftig und trotzdem stabil präsentiert sich Hocker "asiento" von Lenz Rajh. Ein flexibles Sitzmöbel mit organischer Formensprache, zu dem ihn Architekt Antoni Gaudí inspierierte. Ortweinschule/Baumann Antonia Grillmayr Ein Präsentationsmöbel für Weinprodukte - von der Flasche bis zum Glas - im Sinne des Architekten Max Bill schuf Antonia Grillmayr. Der „vino-tower“ erreicht eine Höhe von 1,30 Metern und kann auch kleine Bar dienen. Ortweinschule/Baumann Julia Hilberger Der „Tower“ von Julia Hilberger abstrahiert die fünf Merkmale der modernen Architektur, die von dem Architekten Le Corbusier aufgestellt wurden. Ortweinschule/Baumann Kilian Ursnik Das Meisterstück „Handle-It Desk“ von Kilian Ursnik, ein Schreibtisch in klarer Formsprache, ist auf der Lebensraum 2019 zum ersten Mal im praktischen Einsatz. (c) Hasselblad H5D Julia Emilie Pachler Frei nach dem Motto "Bücher haben auch Gefühle" schuf Julia Emilie Pachler ein Abschlussmöbel für "freilebende Bücherhaltung statt Massen-Bücherhaltung". Livre TJ16 heißt das Möbel - inspiriert wurde die Absolventin von Architektin Eileen Gray. Ortweinschule/Baumann Stefan Schöggler Das „Turn 360“ von Stefan Schöggler braucht keine Wand - es wirkt auch für sich als Designobjekt mit praktischem Nutzen. Ortweinschule/Baumann Selina Trummer Als extravagantes Bücherregal hat Selina Trummer „Collect“ entworfen und umgesetzt. Das flexible, vielseitige Möbel im Sinne des italienischen Designers Joe Colombo kann sich auch zu Hocker oder Beistelltisch wandeln.

Ortweinschule/Baumann Elena Waschl Die WorkStation ist ein kleiner Sekretär im Sinne des Architekten Norman Robert Foster. Der elegante Nussholzkorpus mit verkernter Nussholzladenfront wird von einer Stahlkonstruktionen getragen. Ortweinschule/Baumann Tina Winter „M4W“ von Tina Winter ist ein stummer Diener im Sinne des Architekten und Möbeldesigners Charles Rennie Mackintosh. Die Kleider ruhen bequem auf einer Lederplatte.

Ortweinschule/Baumann 1/14

Spannend sind alle. Etwa das Meisterstück „Handle-It Desk“ von Kilian Ursnik, ein Schreibtisch in klarer Formsprache. An ebendiesem Tisch werden auf der „Lebensraum 2019“, der größten Messe für Privatimmobilien im Süden Österreichs, am Wochenende bis Sonntag, 17. März, Schüler quasi „live arbeiten“, auf zwei Bildschirmen werden weitere Arbeiten gezeigt. Live zu sehen sind außerdem rund 13 Abschlussmöbel. Darunter extravagante Bücherregale, spannende Lichtmöbel und frei stehende Staumöbel.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.