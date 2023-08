"Was macht ihr denn, wenn ihr es weggerissen habt?“ fragte der Bürgermeister, als Gerhard Kuess das alte Gemäuer vor fünf Jahren erwarb. Dass die neuen Eigentümer nicht an Abriss dachten, überraschte ihn. Das Haus am Kamm, etwas außerhalb der Ortschaft St. Stefan ob Stainz, war schon zwölf Jahre lang leer gestanden. Nun sollte die Architektin Nina Kuess, die Tochter des Bauherrn, die Rettung versuchen. „Ich liebe es, mit dem alten Charme zu arbeiten und nicht immer gleich alles wegzureißen“, erklärt sie ihre Motivation. „So lebt die Geschichte irgendwie weiter.“

Das zweistöckige Haus mit dem hohen Giebeldach ist der Rest eines einst dreiteiligen Ensembles. Die beiden Nebengebäude gibt es schon länger nicht mehr, nur an das Haupthaus hatten sich die Vorbesitzer nicht gewagt. Vielleicht, weil die Nummer 3 das älteste Haus im Ort ist, meint Nina Kuess, die sichtlich stolz ist auf die gelungene Wiederbelebung.

Ohne die Bereitschaft ihrer Familie, für das Projekt mehr auszugeben als das unbedingt Nötige, wäre dieses Ergebnis nicht zu erzielen gewesen. Ein Viertel der Kosten und doppelte Mieten habe er bei den Gewerbeprojekten, die er sonst entwickelt, sagt Gerhard Kuess. „Das war nicht billig“, gibt er zu und deutet auf das runderneuerte Haus. Wiedergutmachung? „So kann man es sehn“, meint Kuess: „Ab und zu musst‘ was Schönes auch machen.“

Am Ende der neuen, schlichten Eichentreppe, die ins Obergeschoß führt, öffnet sich der Raum bis zum Giebel hinauf. Hier oben hatten die Bauern Getreide gelagert. Drei Ebenen von Querträgern hielten den hohen Dachstuhl und das Gebäude zusammen. Die unterste Reihe musste die Architektin opfern, um die nötige Raumhöhe zu erreichen. Dafür musste mühsam und ohne den Dachstuhl abzutragen eine Betondecke eingezogen werden zwischen Erd- und Obergeschoß.

Authentisch ohne falsche Patina

Nun steht man also unter dem altehrwürdigen Tragwerk für das rote Ziegeldach und staunt über die Sorgfalt, mit der die Handwerker die Struktur aus dem 18, Jahrhundert saubergebürstet haben. Sogar die Zapfen, an denen einst Fleisch zum Trocknen aufgehängt worden war, hat Nina Kuess in den Balken stecken lassen. Das erinnert an die ursprüngliche Nutzung und vermittelt den Eindruck von Authentizität.

Die Gaupen und die beiden Loggien sind außen mit rostigem Cortenstahl verkleidet –eindeutig heutiges Material. Die Architektin wollte dem Haus nicht Neues im alten Stil hinzufügen, der Unterschied sollte sichtbar sein. Auch das Vordach, das nicht mehr zu retten war, rekonstruierte sie nicht, sondern machte es als spätere Hinzufügung kenntlich.

Im Parterre gelang es, die alten Kastenfenster zu erhalten. Fehlbestände ergänzte die örtliche Tischlerei Klug originalgetreu. Die in die Fensterbalken geschnitzten Herzen übertrug Kuess auf die Decke des Vorbaus und ergänzte sie mit dem Blumenmuster, das sie an der Decke im Vorraum fand.

Dass Stainz mit seinen Steinbrüchen nicht weit weg ist, sieht man an den Platten, die nicht nur die Treppen zum Eingang belegen, sondern auch Vorraum und Gang im Erdgeschoß. Auch im Keller, dessen schönes Ziegelgewölbe erhalten geblieben ist, liegen dieselben großflächigen, unbearbeiteten Platten aus der Region. „Nur im hinteren Teil sind sie mit der Zeit abhandengekommen“, erzählt Nina Kuess.

Ein Storch hat auf dem Giebel Platz genommen, als wollte er sich niederlassen. Ein Schornstein zum Nisten aber fehlt. Alle vier Mietwohnungen, von denen zwei schon vergeben sind, werden nämlich mit Fernwärme geheizt, die im Ort hergestellt wird. Architektonisches Feingefühl, altes Handwerk und neue Technologien haben ein ehrwürdiges Baudenkmal neu nutzbar gemacht.