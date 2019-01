Ein Haus, das in die Gegend passt

Der weit gereiste Tischlermeister und Möbeldesigner Georg Mähring wird mit Familie in Edelsgrub sesshaft – in einem neuen Bauernhaus.

Vorfreude: Familie Mähring zieht im Juni in das neue Haus ein © Manuel Hanschitz

Edelsgrub ist bei der ersten Anreise nicht ganz leicht zu finden, und doch nur 25 Autominuten von Graz entfernt. Hier baut Georg Mähring mit seiner Frau Caroline und zwei Kindern ein schmuckes, kleines Haus, das in der Form an ein traditionelles altes Bauernhaus erinnert. Schnörkellos wie alles, das Georg Mährings Handschrift trägt. Und im Einklang mit seiner Umgebung: dem Hang des Nachbarn, auf dem ein paar schottische Hochlandrinder weiden, dem Wirtschaftsgebäude, das Mähring zu einer schönen Werkstatt umgebaut hat und dem urig-ländlichen Umfeld ganz allgemein.

Die Form des Hauses erinnert an ein traditionelles steirisches Bauernhaus Foto © Manuel Hanschitz



Erdkeller. Ein wenig „Bauer“ steckt gewiss auch in dem Tischlermeister selbst, der neben seinen handwerklichen Fähigkeiten auch seine Frau aus den Lehrjahren in England mitgebracht hat: Die ersten Obstbäume sind schon gepflanzt – in seinen Träumen brennt er später eigenen Schnaps. Und im Erdkeller des neuen Hauses sollen Weinfässer, Rum und bester Schinken lagern. Das sind ein paar der Visionen, die den „Holzarbeiter“ dazu motivieren, trotz knappen Budgets ein eigenes Haus zu bauen.

Die Werkstatt soll ein Zentrum der Kooperation werden für Handwerker aus aller Welt werden (und ist es schon) Foto © Manuel Hanschitz

Offene Werkstatt. Dass Georg Mähring eine eigene Werkstatt braucht, um seine Profession voranzubringen, war ihm schon länger klar. Über einen Bauern, bei dem er Holz kaufte, wurde er nach Jahren der Suche auf das alte Gehöft – „eine Ruine“ – in Edelsgrub in Nestelbach aufmerksam. Hier fertigt er heute nicht nur Möbel in Maßarbeit, sondern bildet auch Lehrlinge aus. Zudem soll die Werkstatt ein Ort werden (und ist es schon), an dem sich Berufskollegen aus aller Welt austauschen. Die Werkstatt ist auch als Reservoir an besonderen Hölzern für künftige Projekte. Mähring liebt vor allem heimisches Obstholz Foto © Manuel Hanschitz

Kooperation der Handwerker. „Das ist mir wichtig, dass hier auch eine Kultur der Kooperation stattfindet. So wie ich sie unter den Handwerkern in England und Amerika erlebt habe.“ In seiner Werkstatt sollen sich Handwerker, die ihren Beruf abseits der genormten Pfade ausüben, treffen, austauschen, gegenseitig unterstützen. Deshalb steht Mährings Werkstatt auch anderen für eigene Projekte offen. Einblick in die moderne, helle Werkstatt. Hier können sich auch andere einmieten Foto © Manuel Hanschitz



Altes Gehöft. Die Offenheit ist auch den hellen Räumen anzusehen, die noch das Flair des alten Gebäudes ausatmen. „Das ist das Schöne an einem Altbestand, dass man den Mauern ansieht, dass sie von Menschen gemacht wurden.“ Die leicht gerundete Außenmauer, die unterschiedlichen Raumhöhen – alles zusammen ergibt einen organischen Eindruck, den man einem neu gebauten Haus kaum einhauchen könnte. Alt trifft neu: Verschiedene Raumhöhen und viel Licht prägen die Werkstatt Foto © Manuel Hanschitz

Inspiration. Inspiration findet Mähring seit jeher auch im Holz selbst. „Es ist ein lebendiges Material mit eigener Energie, mit der ein Dialog entsteht.“ Er lässt Holz gerne für sich sprechen. „Sorgfältig gewähltes, gut getrocknetes Holz und ruhiges, schlichtes Design – das ist etwas Schönes!“ Selbst das Werkzeug ist bei Georg Mähring selbstgemacht Foto © Manuel Hanschitz

Gerade arbeitet er einem größeren Auftrag, vermittelt über eine Architektin: die Ausstattung eines Hotels, das im Stiftingtal gebaut wird. Wer neugierig ist: Auch im Café Freiblick über den Dächern von Graz nimmt der Gast an Tischen und auf Stühlen aus seiner Werkstatt Platz. Dieser Tisch heißt "Biest" und enthält Treibholz aus der Mur inklusive Murnockerln - ein Beispiel für die Kunst des Dampfbiegens Foto © Manuel Hanschitz



Wohnen mit Holz. Dass der Holzarbeiter kein Haus aus Holz baut, mag verwundern. Er hat es gut abgewogen und sich für den Ziegelbau entschieden. Im Inneren des Hauses wird Holz aber eine Rolle spielen. Ein Kästchen aus Zedernholz, das im Sommer bei jedem Öffnen duftet; ein Fußboden aus weicher Fichte, auf der man gerne barfuß geht. Vielleicht kommt auch der riesige Kirschbaum zum Einsatz, der in seiner Werkstatt lagert. Oder das in seinen Augen schönste Holz überhaupt, die Birne. Weitere Lieblinge sind Eiche, Ulme sowie alle heimischen Obsthölzer. „Die schönen Obsthölzer von der Streuobstwiese werden in Österreich leider zur Rarität, genauso wie die Zirbe.“ Foto © Martin Pabis

Zur Person Der 47-jährige Tischlermeister und Möbeldesigner Georg Mähring ging als Bursch nach Oxford, um Möbelbau und Design zu studieren. Danach führte sein Weg in die Werkstatt seines Meisters Petter Southall in ­Südengland. Von dem Bootsbauer lernte er heute selten gewordene Techniken wie das Dampfbiegen.

Es folgten die „Schule für feinen Möbelbau“ in Kalifornien und die Prüfung zum Tischlermeister in Graz. 2018 erhielt er den Austrian Interior Design Award in der Kategorie Produktdesign für das Sofa „Helsinki“, das er für die Weizer Firma ADA ­entworfen hat. www.georg.maehring.at

Einrichten: Lust auf Holz und Design Japanisches Brettspiel für Zwischendurch In Handarbeit gefertigtes Spiel, das sich besonders für Reisen eignet KK Tänzelnd Die Lampen scheinen zu tanzen - Design von Georg Mähring Markus Kaiser Photography Beine wie keine Schreibtisch mit durchzapften Beinen - eine uralte Konstruktionsweise KK Kooperation mit ADA Das Sofa Helsinki, eine Kooperation mit der Weizer Firma ADA, wurde 2018 mit dem Austrian Interior Design Award ausgezeichnet KK Unikat Das Wandkästchen besteht aus Ahorn und Zedernholz, das im Sommer duftet KK 1/5