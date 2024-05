Der Siegergarten der heurigen „Chelsea Flower Show“ ist ein „Garten zum Waldbaden“, der von der Medizinischen Gesellschaft für Muskelschwund organisiert und mitgeplant wurde, denn es zeigt sich, dass in schweren Lebenssituationen die Nähe zur Natur besonders hilfreich für das Wohlbefinden ist. Findet die älteste und bedeutendste Blumenschau in London statt, scheint es, als ob alle mitfeiern. 164.000 Besucher kommen Jahr für Jahr. Die Eintrittskarten kosten – je nach Besuchstag und Zeit mehr als 100 Euro.

Chelsea ist ein Trendsetter, das zeigte sich in den letzten Jahren immer wieder. Der Zierlauch zum Beispiel war vor einiger Zeit der Renner auf der Schau und kurz danach in allen Gartenbüchern und Magazinen als der „Newcomer“ zu finden.

Heimsches ganz oben auf Hitliste

So wie schon in den letzten Jahren sind die Gärten nun immer naturnäher geworden und alle Gestalter legen auf Nachhaltigkeit großen Wert. Aber nicht nur sie. Denn die Königliche Gartenbaugesellschaft schreibt jetzt allen Gestaltern vor, dass sämtliches Material, das für die einige hunderttausend Euro teuren Gärten nach dem Ende der Show wiederverwendet werden muss. Bei den Pflanzen zeigt sich einmal mehr, dass heimische Wildpflanzen ganz oben auf der Hitliste stehen. Wunderbare Farbkombinationen mit Pflanzen, die auch für Bienen und andere Insekten ein Magnet sind, findet man deshalb in allen Gärten.

Immer größeren Stellenwert nehmen bei der Gestaltung der Gärten die Kinder ein. Nicht bloß, was die Nutzung des Gartens betrifft, sondern auch was ihr Mitbestimmen bei der Gestaltung anbelangt. „Erwachsenen-Zutritt verboten“ lautet der Titel eines „Goldmedaillen“- Gartens, bei dem ausschließlich die Kinder „das Sagen“ haben. Viel Natur, viel Wasser und viele „wilde“ Bereiche sind es, die offenbar die Kinderwünsche erfüllen sollen – meinen jedenfalls die Gartenarchitekten.

Pflanzenneuheiten wurden natürlich auch dieses Jahr wieder zahlreiche präsentiert und – nach Meinung der Gartenbaugesellschaft – die Besten ausgezeichnet. Eine besonders früh blühende Zierkirsche ist die Pflanze des Jahres geworden. Ihre zarten, weißen Blüten öffnen sich schon in milden Gegenden im Februar. Die schon vielfach bekannte „Schokoladen-Blume“ wurde in einer neuen Farbe präsentiert und errang Platz zwei und auf dem dritten Platz kamen „Prayers Hands“ die betenden Hände einer ganz außergewöhnlichen Agave.