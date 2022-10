Eine neue Auszeichnung soll das Schaffen österreichischer Architektinnen und Zivilingenieurinnen sichtbar machen. Der "anotHERVIEWture Award" wird in vier Kategorien an Frauen vergeben, die besondere Leistungen für die Baukultur erbracht haben. Am Donnerstagabend wurde der Preis in der Akademie der Bildenden Künste in Wien zum ersten Mal vergeben. Als Architektin des Jahres ("Female Architect of the Year") wurde dabei Barbara Poberschnigg (Studio Lois) geehrt.

Die Tiroler Architektin "zeigt in ihren Projekten wie das Bauen der Zukunft ausschauen kann und muss und verdeutlicht in beeindruckender und unprätentiöser Weise die transformative Kraft der Frau in der Architektur", wurde Poberschnigg laut einer Aussendung gewürdigt. Als "Emerging Female Architect of the Year" (österreichische Architektinnen unter 40) wurde die Wiener Architektin Catharina Maul (maul-architekten zt-gmbh) ausgezeichnet.

Der anotHERVIEWture Award 2022 in der Kategorie für Zivilingenieurinnen ging an die Wiener Landschaftsarchitektin Carla Lo (Carla Lo Landschaftsarchitektur) für ihr Projekt "Kaiserbadschleuse I Die schwimmenden Gärten". "International Female Architect of the Year" ist die Litauische Architektin Sabina Grincevičiūtė (DO Architects).

Die vier Preisträgerinnen wurden von einer internationalen Jury aus 15 Expertinnen ausgewählt. Der von der Bundeskammer der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker initiierte Preis ist mit 5000 Euro pro Kategorie dotiert.