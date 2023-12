Der Garten ruht, aber die Leidenschaft für die grüne Oase vor der Haustüre bleibt natürlich. Daher bedeutet für so manche Gartenfreundin oder Gartenfreund die Winterzeit eine kleine Durststrecke, was die reine Arbeit betrifft. Man kann die Zeit aber auch perfekt nutzen und sich schon einmal auf die kommende Saison vorbereiten. Biogärtner Karl Ploberger gibt zehn Buchtipps für Gartlerinnen und Gartler. Und natürlich kann auch das Christkind an dieser Stelle den einen oder anderen Geschenke-Tipp finden.

Pflanzenlovestory. Wie du ganz einfach Gemüse, Obst, Kräuter und Blumen vermehrst. Wie Pflanzen sich vermehren („Blümchen-Sex“), wie man Samen erntet, aufbewahrt; wie man Stecklinge selbst schneidet oder einer Kartoffel das Auge herausschält – alles über die Vermehrung findet man in diesem fröhlich frisch geschriebenen Buch. Viele erklärende Bilder! Janet Glausch, Löwenzahn, 26,90 Euro.

Wenn nicht jetzt, wann dann? Ressourcenschonend und nachhaltig gärtnern. Über Nachhaltigkeit im Gartenbau wurde schon viel geschrieben, doch so praxisnah, wie dieses Buch ist kaum eines. Ausgelassen wird nichts – von der Erde über die Düngung, vom Wassersparen bis hin zum eigenen Sonnenkraftwerk. Manuela Gassner, Kosmos, 20,99 Euro.

Mehr Wildnis wagen! Naturdynamik erkennen, erleben und fördern. Der Autor ist schon Garant für ein besonderes Werk, hat er doch bereits ein Standardwerk über Moose geschrieben. Im Wildnisbuch lädt er ein, die Natur im Garten einfach einmal zu beobachten – das Kommen und Gehen. Auch auf kleinstem Raum. Michael Altmoos, pala-Verlag, 26,50 Euro.

Mein wilder Meter. Balkon und Topfgarten naturnah gestalten. Passend zum Naturtrend im Gartenbau sollen die Balkon- und Terrassengärtner nicht ausgeschlossen sein. Wie man Kisterln, Tröge und Töpfe voller Natur gestaltet und das in einer Stadtwohnung im fünften Stock, zeigt dieses Buch. Geschaffen wird ein Paradies für viele Tiere. Katharina Heuberger, pala-Verlag, 23,50 Euro.

Natur gestalten – im Stil eines englischen Landschaftsgartens. Das Lesebuch ist eine Liebeserklärung an den Gartenstil des 18. und 19. Jahrhunderts, der bis heute überall spürbar ist. Die Autorin, eine „Gartomanin“, wie sie sich selbst bezeichnet, zeigt, wo man überall „Englisch“ Gärtnern kann – vom Vorgarten bis zum Park. Annette Voigt, Synergia, 19 Euro.

Eh da-Flächen. Mehr Lebensraum für Insekten. Es sind immer die einzelnen Initiativen, die großes bewegen. Der Autor hat in Bayern begonnen aufzuzeigen, dass in den Agrar- und Betonwüsten viele kleine Flächen „eh da“ sind und nur für die Natur genutzt werden müssen. Christoph Künast, Pfeil-Verlag, 26,50 Euro.

Welcome to the Jungle. Geniale Indoor-Projekte, unkomplizierte Pflanzen und das perfekte Styling für ein wildes Zuhause. Dass Zimmerpflanzen absoluter Trend sind, muss nicht mehr gesagt werden, doch wie man sie noch besser in Szene setzt, das zeigt dieses Buch – von der selbstgebauten Mooswand bis zum Terrarium. 25 Ideen zum Selbermachen. Hilton Carter, Ulmer-Verlag, 29,50 Euro.

Schaufel, Rechen, Gartenschere. Was die Hände brauchen. Von Barbara Frischmuth, die eine Gartlerin und Literatin durch und durch ist, ist endlich wieder etwas erschienen. In dem kleinen Buch beschreibt sie liebevoll ihre Beziehung zum Garten, zu den Pflanzen und Tieren und dem Werkzeug, das uns beim Gärtnern begleitet. Barbara Frischmuth, Residenz Verlag, 15,50 Euro.

Schreibers Naturarium. Ein Sachbuch so bunt, einladend und vielfältig, wie die Natur. Wenn eine Biologin, die auch Romane schreibt, den Jahreslauf in Natur und Garten beobachtet, dann kommt etwas Spannendes heraus. Viel Hintergrundinfo wie die Natur funktioniert und wie sehr alles vernetzt ist. Bezaubernde Illustrationen, die von der Autorin selbst stammen. Jasmin Schreiber, eichborn-Verlag, 26,80 Euro.