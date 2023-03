Die jüngste Erhöhung der Bierpreise ist sehr emotional diskutiert worden. Hat die Wucht der Reaktionen Sie überrascht?

KLAUS SCHÖRGHOFER: Wir sind mit sehr vielen Fragen konfrontiert worden. Aber es ist klar, dass die Inflation, die fast alle in der Lebensmittelindustrie getroffen hat, sich im Bierpreis niederschlagen wird. Wir haben vom letzten auf dieses Jahr mit einem dreistelligen Millionenbetrag an Mehrkosten zu planen – und wir kompensieren so viel wie möglich intern. Aber es war absehbar, dass wir damit emotionalisieren.