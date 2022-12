Andere EU-Länder schütteln über Österreich den Kopf, Österreichs Wirtschaftsvertreter schlagen angesichts des Schengen-Vetos aber sogar die Hände über dem Kopf zusammen. Der Schock in so manchem Unternehmen sitzt tief. Viele wollen nicht mit ihrer Kritik zitiert werden, hinter vorgehaltener Hand fällt aber öfter das Wort „Skandal“.

Österreich hat viel zu verlieren. Nicht nur massiv an Reputation. Auch das EU-Ziel, von russischem Gas wegzukommen, könnte in Rumänien beschädigt werden. So bohrt die OMV mit ihrer Tochter Petrom seit Jahren in Rumänien dickste politische Bretter, um im Schwarzen Meer das große Tiefsee-Gasfeld Neptun entwickeln zu können. Jüngst gab es dabei Erfolge, wie belastbar die jetzt sein werden, wird sich weisen. Die Tragweite ist groß, die OMV entscheidet ihre finale Milliarden-Investition Mitte 2023. Dabei werden vorliegende Behörden-Genehmigungen eine zentrale Rolle spielen.

Namhafte Milliardenbeträge investiert

Nicht nur in Rumänien, auch in Bulgarien sind Österreichs Unternehmen starke Investoren. Der zweite Platz bei den Direktinvestitionen hinter den Deutschen in beiden Ländern mit namhaften Milliardenbeträgen bedeutet relativ viel. Banken wie die Erste Group, die RBI, Versicherungen wie die Vienna International Group, die EVN, Wienerberger oder Baukonzerne, die Telekom und Billa-Rewe haben große Tochterfirmen im einstigen Armenhaus Europas, wo seit vielen Jahren gute Wachstumsraten auch in Österreich für Gewinne sorgen, die Krisen abpuffern. Erste-Group-Chef Willibald Cernko appellierte, rasch eine Lösung zu finden.

"Das darf man nicht länger köcheln lassen"

Wenngleich politisch weit mehr in der Klemme, heißt es spät am Freitag dann sogar aus der Wirtschaftskammer: „Eine starke europäische Wirtschaft kann nur in einem gefestigten europäischen Binnenmarkt stattfinden. Auf eine rasche Einigung unter Berücksichtigung aller etwaiger Bedenken ist zu hoffen.“ Einen offiziellen Kopf wollte für diese Äußerung aber niemand hinhalten.

„Direktinvestitionen leben von langjährigen Beziehungen,“ so Michael Landesmann vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche. Österreich müsse schnell gute Lösungsvorschläge machen. Landesmann: „Spätestens im März, April, das darf man nicht länger köcheln lassen.“