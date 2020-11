"Glacier" gegen Klimawandel"Es geht darum, wie wir in 30 Jahren leben"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Britt-Madelaine Arns

"Mein Leben war seit meiner Jugend schon immer Veränderung - und ich selbst will Veränderung bewirken.“ Für Andreas Tschas ist Wandel quasi Programm. Schon während des Betriebswirtschaftsstudiums in Wien gründete er mit Jürgen Furian die Start-up-Plattform Pioneers. Beim Pioneers Festival 2015 bewarben sich 1600 Start-ups aus 98 Ländern, die besten 50 matchten um Investoren. Die Raketenbasis vieler Start-ups wurde von startup300 übernommen, Tschas wechselte in die Industrie, unter anderem zur TTTech, in der unter Führung von Georg Kopetz führend für das autonome Fahren geforscht und entwickelt wird. Nach dem Aufbau der Digitalisierungsagentur für die Forschungsförderungsgesellschaft FFG zog der Gründergeist Tschas aber wieder in die Selbstständigkeit: „Ich brauche die Selbstbestimmtheit.“