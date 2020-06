Um Absatz anzukurbeln Ford erlaubt Käufern bei Arbeitslosigkeit Rückgabe des Autos

Facebook

Innerhalb eines Jahres können Käufer bei plötzlicher Arbeitslosigkeit ihren Ford wieder zurückgeben © AP

Ford schlägt in den USA einen ungewöhnlichen Weg ein, um den Absatz in der Coronakrise anzukurbeln. Potenzielle Käufer können ihren Wagen zurückgeben, wenn sie innerhalb eines Jahres nach Abschluss eines Kredit- oder Leasingvertrages ihren Arbeitsplatz verlieren, kündigte der zweitgrößte US-Autobauer am Montag an.

In dem Fall verzichtet Ford auf bis zu 15.000 Dollar (etwa 13.400 Euro) des ausstehenden Restsaldos. Für einen noch verbleibenden Betrag oder verspätete Raten ist der Käufer selbst verantwortlich. Das Programm "Ford Promise" deckt Käufe von Neu- und Gebrauchtwagen der Modelljahre 2019, 2020 und 2021 ab, wenn sie von der Ford-Bank finanziert wurden.

Auch andere Autobauer bieten der verunsicherten Kundschaft in der Krise eine gewisse Absicherung an. VW etwa hat neben günstigen Leasing- und Finanzierungskonditionen eine monatliche Ratenschutzversicherung bei Verlust des Arbeitsplatzes im Angebot.