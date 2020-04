Kärntner Rutar-Möbelgruppe wurde durch Corona-Schließungen in drei Ländern mit 900 Mitarbeitern in Kurzarbeit gezwungen. Nun arbeiten 500 in Slowenien wieder voll. In Österreich erst ab 2. Mai geöffnet. Lage in Italien prekär.

Die Rutar-Möbelgruppe mit Sitz in Eberndorf/Dobrla vas in Südkärnten erlebt die Corona-Zeit in drei Ländern mit völlig unterschiedlichen Gesetzen, Maßnahmen, Hilfen und Lockerungen. „Das war zeitweise chaotisch“, so der geschäftsführende Gesellschafter Josef Rutar. Die Corona-Schließungen haben die Möbelgruppe im Alpen-Adria-Raum mit 900 Mitarbeitern in Kurzarbeit gezwungen. Nur das Kernteam in der Firmenzentrale blieb voll an Bord, um von Eberndorf aus zu steuern und die Krise zu meistern.