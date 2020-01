Christoph Boschan, Chef der Wiener Börse, ist glücklich mit der neuen Regierung. Die will Aktienkauf aus der Elite- oder Spekulanten-Ecke holen. Auch mit einer Steuerbefreiung, die an eine Behaltefrist gekoppelt ist.

INTERVIEW CHRISTOPH BOSCHAN © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Vor ein paar Tagen hat Gernot Blümel Sie besucht. So schnell war noch kein neuer Finanzminister in der Wiener Börse, oder?

Christoph Boschan: Endlich hat sich seit x-Jahren ein Minister hingestellt und ganz klar gesagt, diese Regierung will, dass breitere Bevölkerungskreise am Kapitalmarkt teilnehmen.