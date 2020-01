Facebook

Klar ist bereits jetzt: Die Palette an Elektroautos wird heuer kräftig anwachsen, die Auswahl für Kunden so groß wie noch nie sein. Welche Auswirkungen das auf den Absatz von E-Fahrzeugen haben wird, muss sich freilich erst weisen. In den vergangenen Jahren ist der Anteil an reinen Elektroautos bei den Neuzulassungszahlen in Österreich sukzessive gestiegen. Zwischen Anfang Jänner und Ende November 2019 (die Dezember-Zahlen folgen erst nächste Woche) wurden um knapp 40 Prozent mehr neue E-Autos in Österreich neu zugelassen als im Vergleichszeitraum 2018. Auf absolute Zahlen heruntergebrochen relativiert sich dieser Höhenflug freilich wieder etwas. Insgesamt waren es im Vorjahr (exklusive Dezember) 8551, was einem Anteil an allen Neuzulassungen von überschaubaren 2,8 Prozent entspricht, wie aus den Zahlen der Statistik Austria hervorgeht.