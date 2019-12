Zum dritten Mal in der Geschichte des Grazer Flughafen wurde die Marke von einer Million Passagiere durchbrochen - heuer so früh wie noch nie.

Bernhard Hamela, District Key Account der Austrian Airlines AG, Wolfgang Malik, Vorstandsvorsitzender der Holding Graz, Wolfgang Schiefer, der millionste Fluggast des Jahres 2019 und Gerhard Widmann, Geschäftsführer des Flughafen Graz © (c) Foto Fischer

Im vergangenen Jahr konnte diese Marke erst fast eine Woche später durchbrochen werden - heuer wurde am Grazer Flughafen "so früh wie noch nie" der millionste Passagier des Jahres empfangen. Exakt 1.030.929 Fluggäste konnte der Flughafen Graz im Jahr 2018 verzeichnen, das bis dahin beste Passagierergebnis in der Geschichte. In diesem Jahr wird dieses Ergebnis voraussichtlich übertroffen werden. In der Geschichte des Thalerhofs konnte damit insgesamt dreimal die Passagier-Millionengrenze überschritten werden: 2008 (vor dem spürbaren Beginn der großen Wirtschaftskrise), 2018 und nun auch 2019 mit einem neuen Passagierrekord.