WK-Spitze Dernoscheg (li.), Herk: "Politik braucht unternehmerischen Mut und Ehrlichkeit" © WK/Fischer

Die Industriellenvereinigung tat es vor der Landtagswahl und nannte es „Lösungen für die Steiermark“, die Wirtschaftskammer macht es jetzt, wenige Tage nach dem Urnengang, und legt „Denkanstöße für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand in der Steiermark“ vor. Beide Papiere können als Forderungskatalog an die künftige Landesregierung gelesen werden.

Die Wirtschaftskammer hat dafür ihr Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung (IWS) die Sparten, Fachgruppen und Regionalstellen abfragen lassen und so eine umfassende Mängel- und Maßnahmenliste zur Standortsicherung zusammengetragen.

Ganz oben in der Dringlichkeit: Die prognostizierte Zuspitzung des Fachkräftemangels, der die Überbürokratisierung als Problemfeld Nummer Eins bei den steirischen Unternehmern abgelöst hat. Mit dem Ausblick, dass bis 2030 bis zu 50.000 Fachkräfte fehlen werden, fordert WK-Präsident Josef Herk daher eine Stärkung der dualen Ausbildung. Es brauche in Berufsschulen eigene Klassen für Maturanten, wird WK-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg konkret. „Selbstständigkeit beginnt im Kindergarten und ist nicht an einen Gewerbeschein gebunden“, verweist Herk auf ein neues Gesellschaftsbild.