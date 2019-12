Innovationscoaching Steirische Betriebe investieren 230 Millionen Euro

Facebook

Wilhelm Kaufmann, Barbara Eibinger-Miedl, Martin Buchsbaum und Andreas Lackner © Sfg

Um die Wirtschaftskraft in den steirischen Regionen weiter zu stärken, wurden von der Wirtschaftsförderung SFG und dem Wirtschaftsressort des Landes vor gut einem Jahr sogenannte Innovationscoaches installiert. In einer ersten Zwischenbilanz sieht man sich auf dem richtigen Weg. Der Fokus liegt, wie berichtet, auf Investitions- und Ansiedlungsprojekten sowie Vernetzungen und auch Veranstaltungen wie der Reihe „Nachhaltig.Wachsen – Impulse für Wirtschaft in der Region“.