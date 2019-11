Facebook

"Der Mensch ist das naturzerstörende Wirtschaftstier.“ War der Philosoph und Ökonom Max Weber mit diesen Worten vor 100 Jahren radikaler als die „Friday for Future“-Bewegung?

RICHARD DAVID PRECHT: Ja. Dabei greift Weber etwas auf, was der Philosoph und Ökonom John Stewart Mill schon um 1848 forderte: einen stabilen Zustand der Wirtschaft zu erreichen, ohne weiteres Wachstum und weiteren Raubbau an der Natur.