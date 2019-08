Facebook

Alexis von Hoensbroech © APA/HANS KLAUS TECHT

Aussagen von Austria-Vorstandsvorsitzenden Alexis von Hoensbroech in der ZIB2 heizen die Debatte um ein nahendes Ende der AUA-Inlandsstrecken weiter an. Die Flüge nach Linz wurden bereits eingestellt, Salzburg könnte folgen, deutete von Hoensbroech an. Dabei gehe es neben hohen Kosten auch um Klimaschutz.