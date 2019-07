Facebook

Ausschnitt aus dem Hofer-Rap-Video © KK

„Blumen für die Susi zum HOFER-Preis“, „Golatsche, null Rosine zum HOFER-Preis“, „Alle ab nach Malle zum HOFER-Preis“: Ein kleiner Junge, der einem Mädchen rote Gerbera schenkt, ein verliebtes Paar, das gemeinsam in eine zuckerbestreute Topfengolatsche beißt und ein älteres Paar, das mit einem pinken, aufblasbaren Flamingo gutgelaunt in den Mallorca-Urlaub startet. Mit solchen Geschichten aus dem neuen Rap-Video macht der Lebensmittelhändler Hofer in seiner neuesten Kampagne auf sich aufmerksam.

Hofer Die HOFER KG zählt mit mehr als 500 Filialen und über 12.000 Mitarbeitern zu den größten österreichischen Lebensmitteleinzelhändlern.

Den Usern scheint es zu gefallen: Die beiden Fassungen des Rap-Videos erreichten mit Stand Freitagvormittag gemeinsam schon fast 900.000 Aufrufe auf YouTube. Und seit Kurzem ist der Rap-Song des Lebensmittel-Diskonters auch auf Spotify abrufbar.

Langfassung:

Kurzfassung: