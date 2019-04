Facebook

Humantechnologiecluster Steiermark © (c) Phil MEINWELT Werbefotograf (Werbefotograf Phil MEINWELT)

An Superlativen wird nicht gegeizt. In keinem anderen Land der Welt ist die Pro-Kopf-Quote an Patenten aus dem Bereich Medizintechnik höher als in Israel, in den letzten 25 Jahren nahm die Zahl der Medizin- und Biotechnologiebetriebe von 180 auf mehr als 1000 zu. Erst im September vergangenen Jahres gab es den bislang teuersten Verkauf eines israelischen Unternehmens aus dem Bereich Medizintechnik: Mazor Robotics, ein Spezialist für Wirbelsäulenchirurgie, wurde für 1,45 Milliarden Euro von der irischen Medtronic, dem zweitgrößten Med-Tech-Unternehmen der Welt, übernommen.

