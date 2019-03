Die Post übernimmt weite Teile des Paketgeschäfts samt Mitarbeitern und Standorten der deutschen DHL in Österreich. Es geht auch um eine gemeinsame Strategie und Allianz gegen Amazon, weil der Online-Riese Pakete seit Kurzem auch selbst zustellt. Die Wettbewerbsbehörde prüft.

Paukenschlag in Österreichs Logistikbranche: Die Österreichische Post übernimmt im Laufe des Jahres 2020 den Großteil des Zustellgeschäfts der deutschen DHL in Österreich. Wie berichtet, wurde bereits in den vergangenen Wochen über einen Rückzug der DHL aus Österreich spekuliert. Die jetzt kommunizierten Pläne fallen noch spektakulärer aus. Neben der weitgehenden Übernahme des Paketgeschäfts sollen weitere Kooperationsmöglichkeiten im Bereich E-Commerce geprüft werden.