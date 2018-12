Am Montag soll der Inslovenzantrag gestellt werden. Ein Sanierungsverfahren ist geplant.

© Rie-Press Rieder

Der Raststättenbetreiber Rosenberger steht vor der Pleite. Laut der Tageszeitung Standard steht der Insolvenzantrag bevor und wird wohl am Montag eingebracht. Ein größerer Lieferant sei nicht bezahlt worden und es sei ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung geplant, das eine Fortführung des Betriebes ermöglichen würde, heißt es in dem Bericht. Das hat das Unternehmen inzwischen bestätigt.

Trotz intensiver Verhandlungen mit der Bank seien benötigte Kreditlinien für das Unternehmen überraschend nicht freigegeben worden, weshalb man nun einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahren stellen müsse. Oberstes Ziel sei es nun, das Unternehmen im Rahmen zu sanieren, die Arbeitsplätze zu sichern und eine nachhaltige Lösung für den Fortbestand der Rosenberger-Gruppe zu ermöglichen, heißt es in einer ersten Erklärung.

Foto © APA

Die Rosenberger-Kette betreibt Raststätten und Seminarzentren an 17 Standorten in Österreich. Das Unternehmen beschäftigt je nach Saison 600 bis 800 Mitarbeiter. Rosenberger wurde 2013 um rund 20 Millionen Euro an zwei chinesische Familine verkauft.