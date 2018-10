Facebook

Preisträgerinnen: Unternehmerinnen des Jahres 2018 © WK/Fischer

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Mehr als ein Drittel aller steirischen Betriebe (38,2 Prozent) in der Steiermark – exakt 28.266 – werden mittlerweile von Frauen geführt. Die Tendenz ist weiter steigend, so wurde 2017 bereits fast jedes zweite Unternehmen in der Steiermark (47,1 Prozent) von einer Frau gegründet.

Das Land Steiermark, die Wirtschaftskammer sowie die Initiative Frau in der Wirtschaft (FiW) holen heuer bereits zum vierten Mal besonders erfolgreiche Unternehmerinnen vor den Vorhang. Bei der Gala für die „Unternehmerin des Jahres“ im Grazer Europasaal wurden heuer Unternehmerinnen in vier Kategorien geehrt. Die Expertenjury entscheid sich dabei für folgende Unternehmerinnen: Der Preis in der Kategorie „Innovation“ ging an das Forscherinnen-Duo Eva Sigl und Andrea Heinzle (von Qualizyme Diagnostics). Den Award zur Unternehmerin des Jahres in der Kategorie „Start-up“ holte sich das Schwestern-Trio Laura, Katharina und Klara Habel („Big Power Fitness Snack“). In der Kategorie „Besondere unternehmerische Leistung“ stand Anita Frauwallner (Institut AllergoSan) im Rampenlicht und zur Unternehmerin des Jahres im Bereich „Regionalität – Nachhaltigkeit“ wurde Heidi Wallner (Spitzwegerich) gekürt.

Herk, Eibinger-Miedl, Frauwallner, Moretti Foto © WK/FISCHER

„Die hier ausgezeichneten Unternehmerinnen repräsentieren eine enorme wirtschaftliche Frauenpower im Land und stehen stellvertretend für die vielen engagierten Unternehmerinnen im Land, die mit ebensolcher Professionalität tagtäglich dazu beitragen, den Wirtschaftsstandort und damit den Wohlstand hierzulande zu sichern“, so FiW-Vorsitzende Adelheid Moretti. WK-Präsident Josef Herk hob im Rahmen der Gala hervor, dass aus seiner Sicht, „der Schritt in die Selbstständigkeit auch der beste Weg zur Gleichstellung“ sei.

Die Siegerinnen im Überblick

Kategorie: Startup – Neugründungen: Laura, Katharina und Klara Habel, Big Power Fitness Snack GmbH, Felbach

Hinter Big Power stehen drei Schwestern, die regionale und qualitativ hochwertige Fitness-Snacks der ganz besonderen Art vermarkten: Sie packen Eiweiß in Form von Chips aus Schinken in die Dose. Das Ziel des Startups ist es, ernährungsbewusste wie insbesondere fitnessbegeistere Menschen mit diesen Power-Snacks zu begeistern. Ihre Erfahrung sammelten die Schwestern im Elternhaus – hier wird seit Generationen Landwirtschaft betrieben. Ihr Credo: Das Fleisch kommt zu 100 Prozent aus der Steiermark, produziert wird in Handarbeit – ohne Zucker und ohne Konservierungsstoffe. Mit dieser „kraftvollen“ Geschäftsidee schaffte es das Trio bereits in die TV-Show „2 Minuten, 2 Millionen“.



Herk, Eibinger-Miedl, Laura Habel, Moretti Foto © WK/Fischer

Kategorie: Innovation – Neue Geschäftsfelder: Eva Sigl und Andrea Heinzle, Qualizyme Diagnostics GmbH, Graz

Die beiden Forscherinnen begannen bereits 2006 gemeinsam an der TU Graz im Rahmen eines EU-Projekts zum Thema chronische Wunden zu forschen. Sigl ist promovierte Molekularbiologin, Heinzle absolvierte ihr Doktorat im Fach technische Chemie – das von den beiden gegründete Unternehmen beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von medizinischen Diagnosetools zur Detektion von Wundinfektionen. Der von Qualizyme entwickelte in vitro Schnelltest – der auch in der Hauskrankenpflege eingesetzt werden kann - zeigt innerhalb von Minuten eine beginnende Wundinfektion. Eine Revolution im Wundmanagement, ein vergleichbares Produkt ist bis dato nicht am Markt erhältlich. Für diese Innovation wurden Heinzle und Sigl bereits mit dem Ideenwettbewerb des Sciencepark Graz sowie dem Fast Forward Award des Landes und dem Publikumsaward des Houska Preises ausgezeichnet. Ebenso wurde das Forscherinnen-Duo als Unternehmerinnen des Jahres 2018 der WKÖ (Start-up) gekürt.

Andrea Heinzle und Eva Sigl Foto © WK/Fischer

Kategorie: Besondere unternehmerische Leistung: Anita Frauwallner, Institut AllergoSan – pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH, Graz

Das Institut AllergoSan wurde 1991 in Graz gegründet und beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit der Erforschung und Entwicklung von Produkten aus natürlichen Substanzen – wie probiotischen Bakterien, Pflanzenextrakten und Mineralstoffen. In Zusammenarbeit mit weltweit anerkannten Forschern aus Medizin, Biologie, Pharmazie und Biochemie ist es gelungen, ein weit über die Landesgrenzen hinaus anerkanntes naturheilkundliches Forschungs- und Kompetenzzentrum aufzubauen. Mit dem Produkt „OMNi-BiOTiC“ schaffte es AllergoSan in den letzten zehn Jahren die Marktführerschaft in Österreich im Bereich der medizinisch relevanten Probiotika zu erreichen und auch in Deutschland die Nummer eins zu werden. Im In- und Ausland ist AllergoSan längst gefragter Partner für Kooperationen. Zu Beginn war AllergoSan ein „Ein-Frau-Unternehmen“ und das Thema Probiotika weitgehend unbekannt. Heute beschäftigt das Unternehmen 150 Mitarbeiter und wächst weiter.

Anita Frauwallner Foto © WK/FISCHER

Kategorie: Regionalität - Nachhaltigkeit: Heidi Wallner,

Spitzwegerich KG, Leibnitz

Die Idee, ein Biofachgeschäft mit integriertem vegetarischen Bistro für ökologisch bewusste Konsumenten zu schaffen, wurde 2012 von Heidi Wallner umgesetzt. Ihr Fokus liegt hier auf kompetenter Fachberatung sowie einem facettenreichen, regionalen Angebot. Die Ernährungsberaterin verfolgt in ihrer Firmenphilosophie insbesondere den Schwerpunkt auf hochwertige Lebensmittel. Dazu forciert sie den engen Kontakt zu regionalen Lieferanten – auch, um die Erhaltung der kleinbäuerlichen Strukturen mittels korrekter Preise zu unterstützen.

Heidi Wallner Foto © WK/Fischer