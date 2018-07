Informatik-Pionier warnt„Wir müssen uns anstrengen, sonst werden wir zum Museum“

Facebook

August-Willbald Scheer ist einer der wichtigsten IT-Unternehmer in Deutschland © KK

Könnte es Branchen geben, an denen der Sturm der Digitalisierung vorbeiziehen wird?

AUGUST-WILHELM SCHEER: Nein, aber Branchen sind unterschiedlich betroffen. In der ersten Wellen waren es jene, die Informationen herstellen, also die Medien. In der zweiten Welle sind es die Konsumgüterindustrie und Handelsunternehmen. In der dritten Welle kommen Unternehmen dran, die materielle Produkte herstellen.

