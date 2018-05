Wolfgang Anzegruber Verbund-Boss: "Wir ackern mit einem Ferrari"

Facebook

Wolfgang Anzengruber © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Der Energieregulator E-Control warnt, dass Österreich seine Eigenständigkeit bei der Energieversorgung verliert und so die Versorgungssicherheit gefährdet sein könnte. Zu Recht?

WOLFGANG ANZENGRUBER: Als ich vor fast zehn Jahren zum Verbund gekommen bin, war die Handelsbilanz bei Strom in Österreich weitgehend ausgeglichen. Im Vorjahr sind wir bei Strom schon bei gut 15 Prozent Import gelegen. Tendenz steigend. Wir sind ein Importland, die Handelsbilanz bei Strom ist nicht mehr ausgeglichen. Wir sind abhängig. Die E-Control hat da schon recht. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber das kann einmal zu einer prekären Situation in Form eines Mengenproblems führen.

