Die HASSLACHER PREDING Holzindustrie betreibt am Standort Preding ein Sägewerk mit einem Einschnitt von 250.000 Festmeter, produziert 115.000 m³ keilgezinktes Konstruktionsvollholz, 90.000 m³ Hobelware, 70.000 Tonnen Pellets sowie über 1,3 Millionen Stück Sonderpaletten und Verpackungslösungen.

Damit sichert das Unternehmen aktuell 220 Arbeitsplätze am Standort und sorgt bei regionalen Zulieferbetrieben indirekt für eine zusätzliche Wertschöpfung. Bereits in den letzten beiden Jahren wurden mehr als sieben Millionen Euro in die Modernisierung, den Anlagen‐Ausbau sowie die Infrastruktur investiert, und damit über 40 neue Arbeitsplätze geschaffen.