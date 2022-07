Sparkassen-Privatstiftung bringt "Freigeist" in Kärntner Unternehmen

Erstmals in ihrer Geschichte gründet die Privatstiftung der Kärntner Sparkasse selbst ein Unternehmen: StartInvest will sich an Kärntner Klein- und Mittelbetrieben beteiligen. Im Fokus sind nicht nur Gründer.