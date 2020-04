Facebook

© Markus Traussnig

Erstmals in ihrer Geschichte hat die Kelag ein Jahresergebnis von über 110 Millionne Euro erzielt. 2019 stieg das Konzernergebnis von 92,3 auf 111 Millionen Euro., Der Umsatz wuchs von 1,285 Milliarden Euro auf 1,3 Milliarden Euro. Laut Kelag hätten "höhere Großhandelspreise für die Stromerzeugung, ein verbessertes Beteiligungsergebnis, ein gutes Ergebnis im Ausland in Folge der Wachstumsinvestitionen und das konsequente Kostenmanagement." zu dieser Umsatzsteigerung geführt.

Sechs Prozent Strompreiserhöhung

Zum Ergebnis trug jedenfalls auch die im Vorjahr durchgeführte erste Strompreiserhöhung der Kelag seit 2011 bei. Per 1. September 2019 hatte sie die Preise für Haushalte und Gewerbekunden um sechs Prozent erhöht. Das bedeutete für Haushalte eine Vertreuerung von vier Euro im monat oder die Erhöhung einer Jahresstromrechnung von 800 auf rund 850 Euro. Kelag-Vorstandssprecher Manfred Freitag hatte die Strompreiserhöhung damals so begründet: "Der Großhandelspreis auf dem Strommarkt, wo auch wir einkaufen, ist seit 2016 von rund 20 Euro je Megawattstunde um 120 Prozent auf derzeit 53 Euro gestiegen. Schuld daran ist auch die seit Oktober 2018 wirksame Trennung der Strompreiszone mit Deutschland."

Trotz Corona Versorgung gesichert

Da zahlreiche Gewerbebetriebe wegen der Corona-Auflagen geschlossen sind, liegt der Gesamtstromverbrauch derzeit um etwa 10 Prozent unter dem um diese Jahreszeit normalen Niveau. Die Kelag arbeite derzeit mit Einschränkungen weitgehend auf Normalbetrieb, mit vielen Mitarbeitern in Himeoffice. „Die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit unserer Kunden ist unser höchstes Gut und es ist wichtig zu betonen, dass die Strom-, Erdgas- und Wärmeversorgung jederzeit sichergestellt ist“, erklärt Kelag-Vorstandssprecher Manfred Freitag. Die Kelag wolle in der aktuellen Situation ein verlässlicher und stabiler Partner der Kunden zu sein, so Freitag. Die weitere Emtwicklung sei nicht absehbar und werde beobchtet.

Volatile Ergebnisse

Die Kelag-Ergebnisse hatten sich in den Jahren zuvor durch die sehr unterschiedliche Witterung und Wasserführung, sowie die Spotmarktpreise für Strom sehr bewegt verändert.2016 betrug das Konzernergebnis noch 86,5 Millionen Euro. Im trockenen jahr 2017 fiel das Konzernergebnis dann auf 80,5 Millionen Euro. Starke Niederschläge 2018 mit mehr als 20 Prozent Plus bei der Wasserführung pushten das jahresergebnis dann hinauf auf 92,3 Millionen Euro. Der Umsatz ist im selben Jahr um 15 Prozent auf 1,285 Milliarde Euro gestiegen. 2019 erreichte er nun 1,3 Milliarden Euro

Hohe Investitionen

zugleich hat die kelag 2019 auch die Investitionen deutlich gesteigert und zwar von 164 Millionen Euro auf 172 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter stieg im Vorjahr um 50 von 1641 auf 1691 Personen.

Dividende offen

Keinen Hinweis auf die zu erwartende Dividende gab es vorerst in der Mitteilung der Kelag. Für das Jahr 2018 hatten sich die Kelag-Eigentümer mit den Großaktionären RWE (Innogy), Verbund und Land Kärnten eine Dividende von 40 Millionen Euro teilen können, wobei für das Land Kärnten rund zehn Millionen abfielen.