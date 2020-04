Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Riesige Erleichterung im Kärntner Fachhandel, aber auch Überraschung über das unerwartet frühe Aufheben der Sperre über Tausende kleine Geschäfte am Dienstag nach Ostern. "Ein erfreuliches Signal dass es aufwärts geht. Aber wir kleinen Händler werden sehr darauf schauen müssen, dass alle Schutzmaßnahmen eingehalten werden", sagt der Klagenfurter Juwelier Max Habenicht, der seit Corona-Schließung persönlich mit dem Fahrrad bis nach Ferlach Schmuck an Kunden ausgeliefert hat. "Während ich das Geschäft in der Bahnhofstraße aufsperren darf, muss jenes im Einkaufszentrum Südpark zu bleiben. Wie hebe ich für einen Teil meiner Mitarbeiter die Kurzarbeit auf, die beim AMS beantragt, aber noch nicht bestätigt ist?"