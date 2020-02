Nachhaltigkeit„Grüne Geldanlage von KESt befreien“

Facebook

© Jannach

Nachhaltigkeit hat vor 200 Jahren der Gründer Raiffeisen in die DNA gepflanzt. Welchen Stellenwert misst man dem heute bei?

PETER GAUPER: Nachhaltigkeit gehört zu unseren Genen und wurde uns mit dem genossenschaftlichen Förderauftrag für Menschen und Unternehmer in den Regionen in die Wiege gelegt. Seit 13 Jahren gibt es die Raiffeisen Nachhaltigkeitsinitiative. Uns geht es um nachhaltiges Wachstum, zugleich um respektvollen und schonenden Umgang mit Ressourcen, sowie Hilfe für den Einzelnen.