Reiseunternehmen Früherer Thomas-Cook-Chef dockt bei Gruber Reisen an

© Gruber Reisen

Der frühere Chef des seit Herbst insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook Austria AG, Ioannis Afukatudis, hat einen neuen Arbeitgeber: Der Torusimsusexperte, der auf eine 25-jährige Branchenerfahrung zurückblickt, ist seit 1. Dezember Geschäftsführer des Familienunternehmens Gruber Reisen Veranstalter GmbH, wie das steirische Familienunternehmen mitteilt.

Der gebürtige Grieche studierte in Deutschland Betriebswirtschaft und war danach den Angaben zufolge drei Jahre bei einer Beraterfirma in Deutschland tätig. 1993 stieg er in die Reiseveranstalterbranche ein. Zunächst war er für NUR Touristik tätig, danach wurde er Geschäftsführer von Bucher Reisen und ab 2010 war er Österreich-Chef von Thomas Cook.

"Marktposition stärken und sichern"

Produkterweiterung in hoher Qualität, Effizienzsteigerung und die Zufriedenheit der Reisebüros sind die Herausforderungen und Ziele, um die Marktposition von Gruber Reisen als festen Bestandteil der österreichischen Reisebranche zu stärken und zu sichern, so das Unternehmen. "Wir freuen uns, dass wir mit Ioannis Afukatudis einen erfahrenen und leidenschaftlichen Touristiker für Gruber Reisen gewinnen konnten, auf dessen umfassende Branchenkenntnisse wir vertrauen und von dessen Erfahrungen wir zweifelsohne profitieren werden.“, so Michael Schlögl, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens.

Das erweiterte Team von Gruber Reisen Foto © Gruber Reisen

Das Reiseunternehmen vermeldet noch einen weiteren "Zugang": So sei es gelungen, Bernd Käfer für den Vertriebsaußendienst zu gewinnen. Käfer verfüge über jahrzehntelange Branchenerfahrung und war zuletzt ebenfalls - zwölf Jahre lang - für die Thomas Cook Austria AG als Regionalvertriebsleiter tätig. "Auch seine Erfahrungen aus dem Airlinevertrieb und der Hotellerie werden ihm bei seinen vielfältigen Aufgaben von Vorteil sein." Bernd Käfer werde vor allem im Außendienst unterwegs sein, um den Kollegen am Counter als direkter Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.