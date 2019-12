Die SES Spar European Shopping Centers GmbH mit Sitz in Salzburg ist Entwickler, Errichter und Betreiber von Shopping-Centern in sechs Ländern und managt 29 Shopping-Standorte in Zentral-, Süd- und Osteuropa. SES ist Österreichs größtes Shopping-Center-Unternehmen und betreibt unter anderem den Europark Salzburg, das Q19 Einkaufsquartier Wien Döbling und den Murpark.