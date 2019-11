Kärnten Werbung"Nur" 800.000 Euro für Standortmarketing

Facebook

© Markus Traussnig

Was bringt die Kärntner Landesregierung voran beim Standortmarketing, das seit über eineinhalb Jahren im Regierungsprogramm von SPÖ und ÖVP auf der Agenda ganz oben steht? Vergangen Donnerstag suchte die Steuergruppe mit fünf der sieben Regierungmsitglieder ein Commitment. Nach Tagen des Schweigens wurde am Dienstag in der Landesregierung zumindest einmal ein Budget dafür genehmigt. Es wird für die Standortmarketingmaßnahmen im Jahr 2020 800.000 Euro betragen. Das ist weniger als die erwartete Million, die an und für sich schon als gering im Vergleich mit anderen Bundesländern wie Tirol oder Oberösterreich angesehen wurde. Die Kärnten Werbung will zu ihren bereits 33 Mitarbeitern zusätzliche drei Mitarbeiter für Onlinemarketing einstellen.