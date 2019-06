Kleine Zeitung +

Mölltaler Gletscher "Das erste Gespräch mit dem Investor war positiv"

Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass die Tatry Gruppe rund um den slowakischen Investor Igor Rattaj die Anteile an den Bergbahnen am Mölltaler Gletscher und am Ankogel erworben hat. Heute, Donnerstag, gab es erste Gespräche zwischen Tourismusreferent Sebastian Schuschnig und dem Investor über die Zukunft der Skigebiete.